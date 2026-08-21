OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (21/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Saturno em oposição.

Oscar Quiroga

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05:00

Em Astrologia Real todos os planetas e signos se manifestam através do intelecto, da emoção e das atitudes práticas, portanto, afirmar que todas as emoções derivam da Lua é um equívoco, inclusive porque as emoções lunares são as menos sofisticadas, porque viscerais e antigas.

Se hoje Vênus, que também é tido como emoção, está em oposição a Saturno, não significa que as emoções se verão limitadas pela severidade, ou esfriadas por Saturno, mas que a emoção das descobertas intelectuais venusinas precisarão ser passadas pelo crivo emocional das realizações práticas. Enfim, não há experiência humana desprovida de emoção.

Cuida para preservar a riqueza de tua vida emocional e a utilizar para tomar distância de todo e qualquer conceito ou narrativa que pretenda te convencer de que a emoção seja um obstáculo a ser removido.

ÁRIES: Diante do que possam parecer perdas, procure refletir melhor até perceber que o que parecem perdas na verdade são livramentos. Sua alma está saindo de um labirinto, com todas as dores e perrengues que isso implica.

TOURO: Para ganhar liberdade é preciso que você, em primeiro lugar, cumpra com as tarefas e atenda a todos os compromissos assumidos. Só depois disso é que sua alma desfrutará dessa encantadora sensação de liberdade.

GÊMEOS: Entre o anseio de fazer o que lhe der na telha e as restrições que os compromissos impõem está sua consciência oscilando em dilemas sobre como organizar melhor o tempo. Essa oscilação é o fundamento do amadurecimento.

CÂNCER: Mesmo que as coisas tenham sido feitas sempre de determinado jeito, nada indica que sua alma seja obrigada a continuar repetindo o mesmo padrão. O anseio de liberdade é legítimo e começa exatamente por aí.

LEÃO: Tecnicamente, porque você tem mente e capacidade de falar, poderia dizer qualquer coisa que passar pela cabeça. Na prática, porém, seria melhor você medir suas palavras, em nome de não criar desavenças desnecessárias.

VIRGEM: Melhor você não equacionar sua liberdade com a quantidade de dinheiro na sua conta bancária, porque a liberdade é um patrimônio abstrato que há de ser conquistado na invisibilidade da alma em primeiro lugar.

LIBRA: As restrições que sua alma experimenta não são castigos que a vida impõe, mas sinais de assuntos que seria melhor administrar de imediato para, depois de finalizadas as tarefas, você desfrutar da liberdade.

ESCORPIÃO: Quando, eventualmente, as pessoas não tratam devidamente as informações íntimas que você coloca sobre a mesa, chegou a hora de você rever seus relacionamentos e partir em busca de pessoas que compreendam você.

SAGITÁRIO: Antes de mais nada, que cada pessoa cumpra o papel que lhe toca e que as tarefas sejam finalizadas. Depois haverá tempo suficiente para discutir o que bem entenderem, porque antes disso só ocorreriam distrações.

CAPRICÓRNIO: A sensação de liberdade que sobrevém à alma depois de finalizar as obrigações é incomparável. Portanto, antes de se lançar a qualquer outra coisa, reveja os compromissos e tarefas e procure dar conta de tudo.

AQUÁRIO: Proteja as informações de sua vida pessoal, porque abrir o jogo neste momento faria você correr o risco de passar dados a pessoas que não saberiam lidar bem com a situação e, pior ainda, se aproveitarem disso.