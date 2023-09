Horóscopo de sexta (22/9); veja previsões para seu signo

Imagina por um instante tudo que seria possível, tudo que farias se não tivesses o medo segurando as rédeas de tua consciência.



O destemor te tornaria uma pessoa perigosa, uma ameaça à sociedade? Ou a ausência do medo te transformaria numa personalidade vibrante, cheia de vida e de atrevimento para aproveitar as experiências?



Não há como responder a essas perguntas, a não ser hipoteticamente, porque a desventura do ser humano é viver com medo e, ainda por cima, não poder se livrar desse nem sequer nos momentos de maior comunhão com a vida, com as pessoas ou com os sonhos.