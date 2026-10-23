OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (23/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol ingressa em Escorpião em conjunção a Vênus.

Oscar Quiroga

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:00

A partir do momento em que aprendemos a refletir mentalmente, que é o exercício de flexionar os pensamentos para conseguirmos os apreciar enquanto estão sendo pensados, criamos um labirinto de espelhos enfrentados que multiplicam as imagens ad infinitum

Aprendemos assim a termos uma imagem de nós mesmos e junto a esse poder vem também a vaidade, que nos convence de sermos os reis e rainhas da cocada preta e de que não há, entre o céu e a terra, pessoa mais bonita, inteligente e capaz do que nós mesmos

É fundamental termos uma autoimagem boa, porém, mais importante ainda é que sejamos honestos e sinceros na construção dessa autoimagem, porque não há nada mais ridículo que uma pessoa que se acha a melhor e não tem condições para sustentar na prática esse convencimento.

ÁRIES: As coisas lindas que são prometidas precisam ser verificadas para você não cair em golpes e, além disso, evitar decepções que só agregariam aspectos negativos aos relacionamentos em geral. Use o bom senso neste momento.

TOURO: Mesmo que as pessoas com que você discute não tenham razão nenhuma, procure ser gentil e cordial, fazendo concessões que em outros tempos teriam sido inimagináveis. Essa atitude vai aliviar o peso de todo mundo.

GÊMEOS: Com tanta coisa para fazer e tão pouco tempo disponível, seria contraproducente que você se enfiasse no labirinto das preocupações que geram ansiedade. Melhor decretar um estado de leveza e alegria apesar de tudo.

CÂNCER: As ideias estimulantes hão de ser levadas a sério, mesmo que impraticáveis de imediato, porque agora não se trata de produtividade, mas de você atuar com mais atrevimento, com vontade de se lançar à aventura.

LEÃO: Cuide bem das pessoas e dos objetos que são do seu apreço, porque a demonstração de carinho consolidará os laços de união e, com maior bem-estar, sua alma também se sentirá mais motivada a continuar a luta diária.

VIRGEM: As propostas que eventualmente você receber hão de ser discutidas à exaustão, em vez de você as aceitar de olhos fechados. Há coisas valiosas em andamento, porém, misturadas com promessas vazias. Melhor sair dessa.

LIBRA: Além do esforço que você faz cotidianamente para consolidar o patrimônio material, é preciso que sua alma faça também o mesmo esforço para consolidar o patrimônio abstrato, feito dos princípios eternos do coração.

ESCORPIÃO: Se você, em nome de investigar o que anda acontecendo, se abrir ao desconhecido sacrificando suas amadas certezas, apesar do choque inicial logo descobrirá em sua alma uma força que sempre esteve aí, mas oculta.

SAGITÁRIO: Essas coisas lindas que você pensa na intimidade do seu coração, se fossem postas sobre a mesa provavelmente as pessoas não as interpretariam bem e o tiro sairia pela culatra. Por enquanto, prefira o silêncio.

CAPRICÓRNIO: O futuro é tão real quanto o passado, e exerce influência sobre o aqui e agora, preparando seu corpo e sua alma para o que está vindo por aí. Projete sua mente ao futuro em busca das visões do que está por vir.

AQUÁRIO: O progresso ansiado será resultado, em parte de tudo que você fizer esgotando os recursos disponíveis, e a outra parte fica na conta de o misterioso proceder da Vida, que nós chamamos de sorte, mas que é outra coisa.