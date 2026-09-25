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Horóscopo de sexta (25/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol em oposição a Netuno e trígono com Plutão.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05:00

Obrigar-se a viver exclusivamente o momento presente é um exercício que limita a capacidade humana de se lançar ao futuro mentalmente em busca do seu destino, revelando também um medo terrível de administrar o tempo subjetivo, que é diferente do cronológico, porque lá estaria o labirinto ocupado pelo monstro colossal da angústia.

Nós, os humanos, somos cheios de pretensões e quem enxergar nisso um defeito ou uma patologia, recomendando voltar à vivência exclusiva do momento presente para evitar a angústia e a dispersão, realmente não sabe o que está fazendo, ou atua com péssimas intenções.

Somos cheios de pretensões, ou seja, nos tensionamos antes dos fatos, porque em nós a natureza quer se reinventar e, por isso, desempenhamos individualmente o papel de resolver essa reinvenção.

ÁRIES: Livrar-se de pessoas chatas é fácil, mas só acontece se você se abstém de entrar na briga e, ao contrário, dá a razão e faz todas as concessões. Essa, com certeza, seria uma atitude que desarmaria qualquer adversário.

TOURO: Por mais difíceis que pareçam as condições desta parte do caminho, se você fizer um esforço para transcender a angústia que surge, perceberá que já passou por situações piores e que, no fim, deu tudo mais ou menos certo.

GÊMEOS: Muitas descobertas andam acontecendo e isso tudo é nutritivo para sua mente, que não para de pensar e de idealizar o que fazer com essas descobertas, que motivam ações variadas. Amadureça tudo com reflexão.

CÂNCER: Fazer o necessário nem sempre coincide com fazer o que você deseja, e se não houver essa coincidência sua alma se verá envolvida no dilema de o que fazer diante de alternativas conflitantes e excludentes entre si.

LEÃO: No meio dessas condições tensas que prevalecem e complicam, há sinais de que se tornou possível fechar os acordos que vêm sendo amadurecidos há muito tempo. Aproveite a onda e faça acontecer o que puder.

VIRGEM: Apesar dos temores e pudores que fazem sua alma evitar os riscos envolvidos, vai chegar um momento em que, pela necessidade, você deixe de prestar atenção a essas condições e se atreva a seguir em frente. Só isso.

LIBRA: Se as condições fossem constantemente boas e tranquilas, é muito provável que sua alma não veria motivação para melhorar e aprimorar as estratégias. Portanto, se capitalize com as tensões que andam acontecendo.

ESCORPIÃO: Use o silêncio e a discrição como estratégias principais nesta parte do caminho, porque elas darão a você tempo para amadurecer melhor o que você faria. Agir por impulsividade seria a pior atitude neste momento.

SAGITÁRIO: Há muita pressão para que você siga pelo caminho da maioria, porém, apesar das ideações democráticas, talvez este não seja o melhor momento para ceder, mas para continuar em frente com suas próprias ideias.

CAPRICÓRNIO: Em vez de buscar ao seu redor quem é responsável, ou quem pode ajudar, ou a quem terceirizar o que você não quer fazer, nesta parte do caminho é melhor você tomar a iniciativa de fazer o que estiver ao seu alcance.

AQUÁRIO: Nós, os humanos, ansiamos pelo poder de materializar as ideias, porém, ainda bem que não conquistamos esse poder, porque do jeito que nossa humanidade pensa, que tipo de monstros materializaríamos de imediato?

PEIXES: Por trás da ansiedade evocada pelos sinais de perigos iminentes há a oportunidade de você se capitalizar com o que aparentemente seria uma ameaça. Não tendo nada a perder, você pode assumir riscos maiores neste momento.

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