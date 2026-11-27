OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (27/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Oscar Quiroga

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:00

É surpreendente que haja pessoas capacitadas a raciocinar com brilho detestando a humanidade e vendo motivos para pedir a extinção de nosso reino, porque essa afirmação é uma evidente falta de lucidez, para não dizer que seja expressão de ignorância mesmo.

O estado atual de nossa humanidade é infinitamente melhor do que em qualquer outra época, em todos os sentidos, mas se não desfrutamos o suficiente da tecnologia e dos avanços científicos e filosóficos para existirmos em paz e harmonia, isso se deve a que o esclarecimento não pode ser forçado, ninguém se torna uma boa pessoa sob tortura.

Desprezar a humanidade porque não toma a decisão do esclarecimento é uma manifestação de ignorância, além de contribuir para solidificar o que se critica e despreza.

ÁRIES: É natural que você não se sinta mais tão à vontade como antes com essas pessoas que já foram muito próximas, sua turma, porque sua alma passa por um profundo processo de transformação e esse é apenas um dos sinais.

TOURO: Fazer mudanças dá um tanto de mau humor em sua alma, mas essa é uma condição que precisa ser transcendida, porque diante do andamento do mundo se tornou indispensável que haja uma reinvenção de todos os métodos.

GÊMEOS: É impossível desejar algo que não seja percebido e, também, à medida em que você amplia sua percepção os desejos de outrora vão sendo substituídos por desejos novos, que ainda não foram testados na prática. É assim.

CÂNCER: Apesar da legítima dificuldade de processar tudo que acontece e da urgência para colocar em prática a reinvenção de sua pessoa, mesmo assim, você verá, o caminho será mais divertido e interessante do que parece.

LEÃO: Em relação às pessoas com que você precisar articular alianças e parcerias na atualidade, procure não dar nada por garantido, mas observar com muita atenção os detalhes que sinalizem a necessidade de mudar de estratégia.

VIRGEM: Esperar por um golpe de sorte é o argumento dissimulado da preguiça, porque sua alma reconhece com lucidez que nada parecido irá acontecer e que o assunto reside em fazer tudo que estiver ao seu alcance, todo dia.

LIBRA: Você irá percebendo o quanto sua maneira de pensar as coisas, as pessoas e o mundo em geral irá mudando na mesma medida em que se atrever a colocar em prática suas ideias, sem perder muito tempo em dilemas ou dúvidas.

ESCORPIÃO: Sua participação na mudança que o mundo está processando na atualidade há de ser íntima e inviolável. Íntima, porque ninguém, nem as pessoas próximas saberão interpretar. Inviolável, porque não dá para voltar atrás.

SAGITÁRIO: À medida em que você se reinventar novas pessoas começarão a circular pela sua vida, trazendo esse ar fresco das ideias disruptivas que mereceriam ser experimentadas, tudo em nome de a vida ser a aventura que merece.

CAPRICÓRNIO: De pouco em pouco você irá se adaptando a um ritmo completamente diferente do conhecido e, assim, suas resistências iniciais serão superadas e se abrirá à sua percepção um novo e diferente cenário.

AQUÁRIO: Entre a vontade de radicalizar chutando o balde e a necessidade de preservar a ordem em andamento, prefira fazer uma mistura das duas opções, porque o cenário do mundo é complexo o suficiente para promover esse movimento.