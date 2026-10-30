OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (30/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Marte em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:00

Por que as palavras têm tanto poder? Elas podem exaltar o ânimo de alguém quanto também destruir reputações com mentiras e calúnias, mas de onde vem todo esse poder se as palavras não são as coisas nem tampouco as experiências? As palavras são meras representações.

O poder das palavras não está nelas, mas no mundo invisível que essas evocam quando ditas ou escritas, seu poder reside em direcionar a percepção, que é um dos poderes da consciência, no sentido que elas pretendem, ou se as palavras não têm essa pretensão, quem as ouve ou lê as interpreta no mundo invisível da subjetividade como quiser.

Surpreendente é que, mesmo sabendo que o poder das palavras não está nelas, mas no mundo invisível por trás dessas, ainda assim continuamos nos agarrando à forma das palavras e desacreditando o mundo invisível.

ÁRIES: Somos o que nos acontece? Somos nós o que fazemos acontecer? Um pouco das duas coisas talvez? Certo é que agora há tanta tensão circulando que a alma encontra motivo para reagir com força a qualquer coisa.

TOURO: Este é um momento de cuidado no sentido de que as conversas não se descontrolem e se transformem em discussões para lá de acaloradas. As pessoas dão trabalho, mas pense, você é uma pessoa, também dá trabalho.

GÊMEOS: Por mesquinharias já aconteceu de as pessoas provocarem desgraças, porque há um momento em que a ignorância prevalece e as pessoas se incentivam a perder o controle. É importante prevenir a situação.

CÂNCER: Cuide do que é seu e procure não dar motivo para a cobiça alheia, porque este é um momento particularmente tenso, no qual, como sempre, o pior das pessoas tende a vir à tona. Proteja seus interesses e tudo que você aprecia.

LEÃO: Essas hostilidades que surgem do nada precisam ser dribladas com destreza, porque se você cair na armadilha se enredará em situações tensas sem necessidade, inclusive porque em vez de solucionar, complicará.

VIRGEM: De alguma forma as tensões hão de se resolver, e que seja sempre da melhor maneira possível, mas se não for possível assim, pelo menos se programe para passar o mais rapidamente possível pela tormenta que acontecer.

LIBRA: O clima tenso é evidente e você precisa manobrar com bastante destreza para não perder tempo com irritações que só agregariam dor de cabeça, já que nada de interessante surgiria dessa condição. Prefira a leveza.

ESCORPIÃO: Importante perceber o quão tenso está o cenário para evitar sair por aí se comportando como se tudo estivesse igual que sempre. Provocar um momento tenso agora seria cair na armadilha de situações complicadas.

SAGITÁRIO: Por mais que você pretenda ter mais discrição nesta parte do caminho, há pessoas que conhecem você o suficiente para conseguirem decifrar os sinais que seus gestos transmitem. Ocultar a pretensão será difícil.

CAPRICÓRNIO: As posturas são irreconciliáveis na mesma medida em que as pessoas envolvidas assim o decidem, e para quem observa isso acontecer fica evidente que ninguém está com a razão. As paixões nunca são racionais.

AQUÁRIO: Apesar de desconfortável, há um certo benefício com as discussões, porque pelo menos servem para sair da zona de conforto e perceber que há coisas importantes em andamento que requerem sua atenção. Em frente.