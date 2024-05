OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (31/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Peixes.

Oscar Quiroga

Publicado em 31 de maio de 2024 às 05:00

Tal qual muito bem enunciado no livro Eclesiastes da Bíblia, há um tempo certo para tudo entre o céu e a terra e cabe a nós, mediante o uso do discernimento, observar nosso desempenho diário para perceber se não estamos fazendo a coisa certa no momento errado, o que seria uma pena, um desperdício de boa vontade.

A regra, por exemplo, de que aos poucos e com persistência se chega, inevitavelmente, muito longe, não se aplica indiscriminadamente a todos os casos, porque há também situações em que se fica patinando sem sair do lugar, consumindo energia preciosa em vão.

A experiência humana é complexa e não há como nos livrarmos de sermos contraditórios, e é por isso que é tão valioso não nos apegarmos a chavões e observarmos com discernimento tudo que fazemos.

ÁRIES: Dentre todas as ótimas ideias que andam circulando por aí, escolha aquelas que aproximem você a essas pessoas com que sua alma deseja andar, porque o futuro possível e desejável se realizará na companhia delas, e não na solidão.

TOURO: Está tudo certo, mas o mundo anda mais incerto do que nunca, e isso achata o destino de todas as pessoas, mesmo as que, como você, vivem uma época em que haveria mais para celebrar do que para se preocupar.

GÊMEOS: Oculte suas intenções verdadeiras, porque as pessoas cairiam na tentação de dar palpites e isso confundiria sua alma. Elas podem até ser bem intencionadas, mas as boas intenções pavimentam o caminho do inferno. Melhor não.

CÂNCER: Por enquanto, tomar distância parece o certo, apesar de que, concretamente, isso não seja possível, pois, há inúmeros compromissos sociais para cumprir. Não importa, coloque uma máscara adequada e siga em frente.

LEÃO: A presença de certas pessoas é muito importante, ainda que não sejam elas as mais simpáticas que você gostaria de ter por perto. Agora não se trata de simpatias ou antipatias, mas de fazer as alianças necessárias.

VIRGEM: Escolha o que possa ser feito e não aquilo que entusiasme tanto que pareça real, mas que na verdade é apenas uma ideia fabulosa, sem chance de se concretizar. É uma escolha nada fácil de fazer, não se engane.

LIBRA: As perspectivas são fabulosas, mas por enquanto são isso, perspectivas. Neste planeta Terra em que nascemos, o entusiasmo das ideias não é suficiente para promover realizações, é preciso agir com objetividade.

ESCORPIÃO: Você pensava ter tudo sob domínio, mas no fundo sabe que isso é impossível, porque o domínio oscila, não podendo ser garantido. Isso não importa nem um pouco, o que importa é que você viva a vida como uma aventura.

SAGITÁRIO: Todo relacionamento requer investimentos, de tempo, de energia, de recursos emocionais e intelectuais, porque nenhum relacionamento chega pronto à vida de ninguém, precisa ser construído. É assim.

CAPRICÓRNIO: As poucas coisas que você faça direito, porque com foco e boa vontade, serão as que proverão com grandes resultados Aquelas coisas magníficas que entusiasmam a alma precisam ser deixadas de lado por enquanto.

AQUÁRIO: É hora de você se permitir dar as rédeas de seu destino a essa força misteriosa que é o entusiasmo, porque ainda que o caminho esteja cheio de obstáculos e dificuldades, o entusiasmo encontrará uma brecha para avançar.