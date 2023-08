Horóscopo de sexta (4/8); veja previsões para seu signo

Pensa bem, de que serve gastar teu tempo tentando prolongar teus dias, sem que teus dias sejam preenchidos de significado, plenos de Graça? Usa teu tempo para viver, porque a Vida é esse mistério que não te exige que a entendas, tu podes viver bem sem entender nunca o que a Vida é.



E viver não é existir nem sobreviver, viver é aproveitar os magníficos instrumentos de percepção, ideação, emoção, reação e ação que estão sob tua administração, para te lançares à aventura de colocar em prática tuas aspirações, fazendo a tua parte e também prestando atenção ao realismo mágico da Vida, que responde graciosamente aos nossos mais íntimos e sinceros apelos que fazemos no íntimo de nossos corações.

Viver sem saber o que a vida é não é problema, problema é passar pela vida sem se atrever a viver o ardor do coração.

ÁRIES: Nem sempre dá para dominar as circunstâncias, às vezes parece haver uma conspiração em andamento para tudo acontecer ao mesmo tempo, diminuindo sua capacidade de estar no domínio, controlando as coisas essenciais.

TOURO: Evite o distanciamento e a separatividade, essas são as heresias normais em que a alma se perde e sai dos trilhos. Este é um momento determinante de muita coisa do que virá pela frente, do futuro desejável e possível.

GÊMEOS: A melhor maneira de você vencer o receio de não estar à altura dos acontecimentos é se lançar à aventura de os experimentar, com a alma desapegada dos resultados, se lançando apenas porque a vida chama e nada mais.

CÂNCER: Permita-se viajar longe com a imaginação, mesmo que de imediato não seja possível fazer nada para aproximar as visões da realidade concreta. Por enquanto, viajar na imaginação é o que se pode fazer. Nada além.

LEÃO: Como os riscos envolvidos só vão aumentando à medida que você avança no caminho, é natural que sua alma sinta medo e pense ter tomado as decisões erradas. A esta altura do jogo não há como voltar atrás. Em frente.

VIRGEM: Onde houver seres humanos defendendo seus interesses pessoais, mas ao mesmo tempo precisando unir forças para crescer e desenvolver coisas melhores, haverá também a necessidade de se lançar mão da política.

LIBRA: Melhor evitar a dispersão, porque diante de todas as potencialidades que se apresentam agora, a alma quer embarcar em todas, mas isso, é bem sabido, não dará certo. Escolha, mesmo que escolher seja difícil.

ESCORPIÃO: De vez em quando é bom testar as pessoas sem que elas percebam, como um meio de investigação. Porém, há momentos, como este, em que sua alma precisa ser o mais transparente possível, abrindo o jogo com sinceridade.

SAGITÁRIO: Finalize o que estiver ao seu alcance, procure soltar as amarras do passado, porque assim sua alma se capacitará a abraçar as novas aventuras que a vida, com seus mistérios, aproximará de sua consciência.

CAPRICÓRNIO: Dúvidas e dilemas não devem ser tratados como estorvos, mas como oportunidades de refletir com mais sinceridade e honestidade sobre os acontecimentos em curso, e sobre a maneira com que sua alma pode os aproveitar.

AQUÁRIO: A confiança é o remédio de todos os males, e também a moeda que abre todas as portas, e as que resistirem à confiança serão as que sua alma precisa evitar. Com serenidade e confiança, tudo procede da melhor forma possível.