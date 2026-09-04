OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (4/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Gêmeos.

Oscar Quiroga

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:00

Nosso ancestrais primevos tinham uma expectativa de vida muito curta, se chegassem aos vinte e um anos já podiam ser considerados os anciãos do bando, e ocupavam seu tempo totalmente em caçar para se alimentar e cuidar uns dos outros para não serem comidos, porque, sim, nós também éramos comida nesses tempos.

Como resultado, não sobrava tempo livre. À medida em que prolongamos nossa existência fomos todos também dispondo de mais tempo livre, o qual é uma grande conquista, porque propicia a contemplação e, por meio dela, a realização de uma rica vida interior invisível que nos conecta a conjuntos maiores e mais vastos de experiência.

Evidentemente, se ocupamos o tempo livre com bobagens em vez de com filosofia e meditação, perdemos a oportunidade de evoluir também.

ÁRIES: Chega uma hora em que você, mesmo a contragosto, precisa deixar tudo muito claro e, para isso, se torna necessário dar algumas lições, de moral inclusive, ainda que você não tenha muita inclinação para fazer isso.

TOURO: O divertimento é um direito legítimo, inclusive porque o melhor de nossa humanidade tende a se revelar no tempo livre. Porém, há horas em que a alma se obriga tanto ao divertimento que o tiro acaba saindo pela culatra.

GÊMEOS: Difícil conciliar os quereres discordantes entre as pessoas que supostamente teriam de se entender para tudo correr da melhor maneira possível. É difícil mesmo, mas não impossível, só que alguém vai ter de ceder.

CÂNCER: O destino não se constrói com narrativas, mas com ações efetivas e práticas que tragam resultados. Assim é que inúmeras pessoas prometem mundos e fundos, mas com o tempo acabam frustradas além de serem frustrantes.

LEÃO: Nem tudo seria possível de imediato, mas isso não significa que você deva desistir. Ao contrário, se trata de fazer uso de uma estratégia mais elaborada, chamando a atenção numa direção diferente daquela que você pretende.

VIRGEM: Fazer um corte radical para separar o passado do futuro e, assim, sua alma ficar livre para alçar voos mais atrevidos, não é algo fácil, inclusive porque esse corte implica se distanciar daquilo a que sua alma se apega.

LIBRA: Compartilhar inquietações seria um sinal de intimidade que você só deveria oferecer a quem provadamente tiver se tornado uma pessoa de confiança, senão essas informações poderiam ser utilizadas contra você no futuro.

ESCORPIÃO: Aquilo que as pessoas afirmam ser fácil e tranquilo há de ser provado na prática, senão você vai ficar confiando em promessas que não se cumprirão e, pior, você vai ficar responsável pela coisa toda. Seria injusto.

SAGITÁRIO: Fazer as coisas exclusivamente do seu jeito será sempre sua preferência, mas isso não significa que seja o melhor jeito o tempo inteiro. É preciso observar os sinais que avisam que seria melhor mudar de tática.

CAPRICÓRNIO: Liberdade não é você chutar o balde e se livrar de todos os impedimentos. Liberdade é você decidir na intimidade do seu coração que rumo vai seguir no futuro, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis.

AQUÁRIO: Você viveu as emoções que espontaneamente surgiram, e agora sua alma tenta encontrar sentido nelas através das histórias que a mente tem capacidade de tecer. Assim são criados os sentimentos, baseados nas emoções.