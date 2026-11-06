OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (6/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Saturno em quincunce.

Oscar Quiroga

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 05:00

Se a cada dia orientas voluntariamente tua percepção na direção do mundo espiritual, que não é o dos falecidos, mas o da hierarquia de anjos, arcanjos, grandes almas e seres divinos, abrirás uma porta que está disponível a todos os humanos, mas que não se abre sozinha.

Há inúmeras coisas que percebemos porque nossos órgãos dos sentidos são capacitados a isso, mas há um tipo de percepção, a espiritual, que apesar de estar disponível a todos só pode ser aberta quando nos dispomos interiormente a ela e nos treinamos com afinco nesse sentido.

Essa é a porta que se abre por dentro e que comprova que a consciência não é o produto da biologia, mas uma condição independente que utiliza a biologia como instrumento para fazer acontecer o que por ventura nossa vocação indicar.

ÁRIES: O comedimento não é uma das marcas registradas de seu comportamento, porém, mesmo assim é uma atitude necessária de vez em quando, como é agora no seu caso. Resista à vontade de mandar tudo ao inferno.

TOURO: Muito provavelmente as pessoas com que você precisa tratar agora não ofenderam você intencionalmente, apenas se comportaram com espontaneidade de um jeito que contraria suas expectativas. Tenha isso em mente.

GÊMEOS: Para você não acabar assumindo mais tarefas das que seja capaz de dar conta, é importante tomar a iniciativa de ser você quem faz a divisão das responsabilidades. Você encontrará resistência, mas é o melhor a fazer.

CÂNCER: A oportunidade de colocar em marcha suas pretensões está disponível, mas é uma janela muito estreita, que pode passar despercebida se você não se orientar por essa maravilhosa sensibilidade, própria de seu signo.

LEÃO: Seus quereres estão certos e são pertinentes, mas é bem provável que ainda você não esteja tendo em mente o fator mais importante da realização de suas pretensões, o tempo. Faça o tempo trabalhar ao seu favor.

VIRGEM: Olhe, as pessoas prometem mundos e fundos porque o intuito delas é vender o peixe. Tenha isso em mente para evitar cair em contos maravilhosos. Sua vontade de transcender é tamanha que se tornou uma vulnerabilidade.

LIBRA: O mundo dos relacionamentos anda passando por uma temporada de muitos desencontros e interpretações equivocadas, é um campo minado que afeta seus interesses e isso há de ser administrado com a maior sabedoria possível.

ESCORPIÃO: Cuide da sua saúde, mas sem que esse seja um tema tão predominante que não reste energia para outras coisas que sejam mais divertidas e excitantes. Só cuide do básico, faça a manutenção do seu corpo.

SAGITÁRIO: No momento em que você encontrar limitações importantes para as ações que empreender, em vez de encarar tudo como um desafio para seguir em frente, dessa vez considere a possibilidade de ser um sinal para se deter.

CAPRICÓRNIO: Assumir compromissos nesta parte do caminho parece inevitável, dado o teor das pressões que as pessoas exercem sobre você. Seria melhor você encontrar uma forma de resistir e não se comprometer, por enquanto.

AQUÁRIO: Para evitar frustrações por você não conseguir realizar de imediato suas pretensões, dado seu tempo estar todo tomado pela manutenção da rotina básica, procure invocar a presença de espírito que tudo resolve.