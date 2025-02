OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (7/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

Tudo em nome de acalmar esse tropel de cavalos desbocados que é nossa mente, mas com efeitos perniciosos, porque a palavra vazio impediria que novos pensamentos se desenvolvessem.>

ÁRIES: Coloque em marcha esses planos que não foram compartilhados com ninguém, mas que, no segredo que sua alma mantém a respeito, andaram se cozinhando a fogo lento, uma condição surpreendente para a natureza de seu signo.>

TOURO: Entretenimento é bom, mas se o entretenimento consumir a maior parte do seu dia há algo errado em andamento, principalmente num momento como o atual, em que se torna oportuno fazer algo concreto em nome de seus planos.>

CÂNCER: Nada de errado em buscar benefícios pessoais e particulares, errado é passar a vida com a consciência somente focada nisso, porque é dessa forma que chegamos ao estado do mundo atual, com excesso de autocentramento.>