OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (7/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Marte em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 7 de março de 2025 às 05:00

É hora de ação firme e decisiva, mas não na hora do almoço, porque entre 11h56 e 13h30 HBr a Lua quarto crescente de Gêmeos será Vazia, e aí seria melhor suspender todas as ações que tenhas em mente empreender. >

Usa esse pequeno período para construir uma mentalidade desapegada dos resultados e, com a serenidade de quem sabe o que deve fazer e não se importa com os resultados, te preparar para colocar sobre a mesa tuas demandas, cuidando para que essas não sejam meros caprichos egoístas, mas propostas que incluam benefícios para o maior número possível de pessoas, porque só isso é abençoado pelo céu.>

Tu não precisas beneficiar o mundo inteiro, se tiveres esse alcance, que o Divino te conceda todas as graças, mas dentro do teu pequeno alcance, sempre haverá pessoas para beneficiar com tuas ações.>

ÁRIES: Se você pudesse fazer tudo que tem em mente, seria uma revolução, mas por enquanto não é possível, portanto, é melhor se adaptar ao possível, porque mesmo que seja pouco, está de bom tamanho para o momento.>

TOURO: O que vale é a ação, e se você não toma a iniciativa, alguém por aí acabará ocupando seu lugar e, com certeza, sua alma não vai gostar da situação. Ainda que tudo mobilize emoções estranhas, serve para você aprender algo.>

GÊMEOS: É desnecessário você ter em mãos todos os recursos que precisa para colocar em pé seus planos. Neste momento, seria suficiente que você desse pequenos passos na direção pretendida, sem se apegar aos resultados.>

CÂNCER: As lindas teorias provocam regozijo na alma, mas nem sempre esse estado paradisíaco de ser confirma que estamos no caminho certo, porque, como sempre, há prazeres enganosos. As teorias só são lindas mesmo quando praticadas.>

LEÃO: De alguma maneira você precisa encontrar uma válvula de escape para esse monte de emoção que se acumula no seu interior, e que, por enquanto, não pode ser endereçada diretamente às pessoas que as merecem. Alívio.>

VIRGEM: Articule os relacionamentos sociais, junte interesses e sentimentos nesta parte do caminho, porque o ingrediente necessário para você avançar é, nada mais e nada menos, do que o recurso humano, as pessoas.>

LIBRA: Ficar pensando demais no que poderia ser feito seria a melhor maneira de sua alma ser passada para trás, porque o momento é bastante competitivo e há energia suficiente circulando para, quem quiser, entrar em ação.>

ESCORPIÃO: Perder tempo não seria sábio neste momento, mas tampouco seria o caso de você se precipitar, porque aí enfiaria os pés pelas mãos. Só uma coisa é certa, agora é um momento de ação, a qual precisa ser a melhor possível.>

SAGITÁRIO: O discernimento é uma faculdade da mente que todo ser humano possui, mas que nem todas as pessoas usam. Para você este é um momento em que o discernimento é crucial, para distinguir o que expressar e o que calar.>

CAPRICÓRNIO: Que sua alma seja direta, mas sem atropelar os sentimentos de ninguém porque aí a assertividade seria grosseira, e a mensagem sairia pela culatra, se voltaria contra você. Diga o que precisa, mas com elegância.>

AQUÁRIO: Há questões práticas que deveriam ser priorizadas neste momento, isto é, se você tiver real intenção de colocar ordem em sua vida, porque se não for essa sua intenção, essa força toda que circula servirá ao desperdício.>