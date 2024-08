OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (9/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 18h44 até 19h35 de amanhã.

Oscar Quiroga

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 05:00

Sextou! Com Lua Vazia justo no horário em que nossa humanidade se dedica a fazer o contraponto de todas as repressões e opressões a que se submete durante a semana útil, em nome de "ser alguém", para dar um ar de seriedade à existência que, ao que parece, não cai bem em ninguém, haja vista o frenesi com que se encara o final de semana para "relaxar".

Sem querer abaixar tua bola nem tampouco desrespeitar o sagrado direito de fazer esse contraponto, devo, no entanto, cumprir meu dever de te orientar astrologicamente, e te avisar que a Lua Vazia não oferece suporte para objetivar quaisquer planos que tenhas feito para esse início de final de semana, mas que se tua alma ficar aberta ao que der e vier, aceitando as surpresas e se adaptando a elas, então a Lua Vazia, em vez de te castigar, te proverá com lindas experiências.

ÁRIES: Faça sua vontade, mas não pretenda que sua vontade seja reconhecida por todas as pessoas, porque ainda que elas nem tenham uma vontade específica para competir com a sua, elas querem ser do contra, só isso.

TOURO: O que seria bom particularmente a você precisaria também agregar benefícios ao grupo de pessoas com que você trabalha e convive, porque de outra maneira todo mundo sairá perdendo, inclusive você. Consciência grupal.

GÊMEOS: É tolice imaginar que a força do pensamento, por si só, seria poderosa o suficiente para realizar suas pretensões. No máximo, a força do pensamento é capaz de criar um clima propício ou adverso para suas intenções.

CÂNCER: As ideias não são de ninguém, são de domínio público, porque não há nada parecido com mente individual, a mente que pensa se alimenta de uma única fonte, que é a mesma para todos os seres humanos existentes. É assim.

LEÃO: As dificuldades e impedimentos parecem insuperáveis nesta parte do caminho, mas você deveria encarar tudo com serenidade, porque nada disso representa algo negativo, é apenas a oportunidade de postergar suas pretensões.

VIRGEM: O que você recebe não é necessariamente o que você estava buscando, porém, melhor receber sem criticar do que ficar discutindo algo que as pessoas não vão entender. Discrição e silêncio vão ajudar muito.

LIBRA: Quem não pratica o que predica não teria direito de distribuir conselhos e orientações, porque não dá para ficar dando sermão teórico e ainda por cima sermos levados a sério. Praticar o que se predica é fundamental.

ESCORPIÃO: Às vezes não é preciso fazer muita coisa, ou nada mesmo, para que tudo proceda da melhor maneira possível, porém, a alma fica ansiosa para entrar em ação e, por isso, em muitos casos enfia os pés pelas mãos.

SAGITÁRIO: Um pouco mais de silêncio do que o habitual fará muito bem a você, porque sua alma precisa descansar, isto é, se distanciar das pessoas que ficam soprando histórias no seu ouvido, ou seja, fofocas. Distância.

CAPRICÓRNIO: Para quem ama a vida, ela é uma espécie de jogo no qual às vezes somos apenas peças, e noutras temos presença suficiente para sermos jogadores e apostadores. Tudo depende da atitude que voluntariamente você adotar.

AQUÁRIO: Certas pessoas precisam ser contidas, porque representam ameaças que não são inadvertidas, elas têm segundas e terceiras intenções de embaralhar seu jogo e criar condições adversas para você. Se defenda com vigor.