OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (10/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Marte em sextil; Lua cresce em Sagitário.

Oscar Quiroga

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:00

É mais confortável nos acomodarmos na ideação de que não há nada parecido com livre arbítrio, senão, como diria Spinoza, apenas o desconhecimento das causas complexas que nos levam a escolher tais ou quais assuntos.

Gostaríamos de ser filhos e filhas do instinto que, implacável com seu objetivo, nos livraria de termos dilemas, dúvidas ou crises existenciais, que sempre resultam de nos observarmos vivendo vidas com as quais não nos identificamos plenamente, mas nessas nos deixamos levar.

Preferimos abraçar a ideia de que quem manda é o inconsciente, pois, assim nos livramos dessa batata quente que é a responsabilidade, porém, todas essas ideações são, em última instância, recortes de nós mesmos mediante os quais evitamos reconhecer que não amamos ao Divino com o mesmo ardor que amamos o dinheiro, porque assim o decidimos.

ÁRIES: Os combinados que sejam feitos neste momento tendem a ser bastante benéficos para todas as partes, o ideal de toda e qualquer negociação ou acordo. Aproveite e se aprofunde, procure acertar contas com quem seja possível.

TOURO: Dê por garantido que a realidade que lhe diz respeito está em franco processo de transformação e, enquanto permanece assim, parece que o cenário está fora do eixo, meio desvairado e difícil. Observe tudo com serenidade.

GÊMEOS: Nunca é bom dar por garantido absolutamente nada, porque a vida, ensina a experiência, é cheia de surpresas. Porém, você está numa parte do caminho em que não se pode mais manobrar para voltar sobre os passos. É assim.

CÂNCER: Faça, com o menor pudor ou temor possível, o que seja melhor para seus interesses, ainda que a atitude seja criticada. A oportunidade em mãos é de você consolidar seus interesses e ganhar mais conforto e segurança.

LEÃO: As conversas atuais não são mais como vinham sendo, muitas palavras e pouca ação. Agora a coisa inverteu, há bastante palavrório, como sempre, mas há também o caminho facilitado para as coisas serem postas em prática.

VIRGEM: Continue fazendo todas as manobras necessárias para consolidar seus interesses, navegando com serenidade nas indefinições, porque logo mais esse incômodo será superado. Haverá muita atividade produtiva, isso é bom.

LIBRA: Promova os contatos, reúna as pessoas, esse exercício é trabalhoso, mas guarda para você perspectivas interessantes no meio de encontros dos quais, talvez, você não esperava grande coisa. Algo acontece.

ESCORPIÃO: Boa vontade não será suficiente, porque se não houver uma movimentação prática vai parecer que é uma nova promessa daquelas que sempre serviram para ganhar tempo, sem compromisso algum de mudança concreta.

SAGITÁRIO: Se for cansativo fazer social nesta parte do caminho, procure disfarçar fazendo cara de paisagem, mas procure estar presente nos eventos, porque se você tiver de se explicar ou justificar o resultado não será bom.

CAPRICÓRNIO: Evite a normalidade, aposte suas fichas no que você pressente ser o caminho certo, ainda que a lógica contradiga seus pressentimentos. Este é o momento auspicioso de você confiar no mistério da vida.

AQUÁRIO: O altruísmo não precisa ser grandiloquente, porque com gestos simples e que podem até passar despercebidos, você tem a oportunidade de agregar serenidade ao cenário e as pessoas se beneficiarem sem saber o porquê.