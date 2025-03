OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (11/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Vênus em conjunção inferior.

A eloquência é uma virtude que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e que, ao contrário do que pareceria, não precisa de gestos, de braços e mãos nem de caretas, apenas de lucidez de percepção e fluxo criativo de pensamentos, condições que pareceriam inalcançáveis à maioria das pessoas, mas que se encontram disponíveis para todos. >

Há pessoas que são eloquentes, mas não falam coisa com coisa, apenas seguem um fluxo verborrágico, para haver substância na eloquência precisamos de lucidez, e essa virtude só é conquistada pela honestidade e imparcialidade com que tratamos nossos próprios pensamentos.>

ÁRIES: As propostas hão de ser analisadas com sabedoria, contendo o impulso de se lançar à próxima aventura sem ter consolidade antes seus interesses. Continue fazendo seu jogo, não deixando ninguém saber qual seria esse.>

TOURO: Suas certezas interiores infundem ânimo e isso é algo que precisa ser desfrutado, mas sem perder de vista o andar da carruagem, porque as coisas não andam nada estáveis para ninguém, em lugar algum do mundo. O mundo.>

GÊMEOS: No meio de todas as banalidades que circulam entre as pessoas e nas conversas jogadas fora, certos temas que são levantados têm importância, mesmo que na hora não pareça. Mantenha sua mente lúcida para perceber.>