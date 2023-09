Horóscopo de terça (12/9); veja previsões para seu signo

Teus pés se agarram com firmeza à terra enquanto tua cabeça repousa no firmamento, e tu tens, por isso, dois tempos distintos para coordenar e transformar em atividades cotidianas



Um tempo que deriva de teus pés se agarrarem com firmeza à terra, produzindo a repetição de padrões que visam à produtividade e a pertencer a uma civilização, que para funcionar depende de consensos dados por garantidos. Simultaneamente, há o tempo que deriva de tua cabeça repousar no firmamento, produzindo aspirações e o ímpeto de crescer além de ti, adentrando no infinito desconhecido, seguindo a pista que te indica haver uma ordem maior, e que tu deves encontrar tua função e utilidade relativa nessa imensidão de coreografias graciosas.

Enquanto a Lua estiver Vazia, usa o tempo do firmamento para te orientar.

ÁRIES: É possível que tudo dê muito mais trabalho do que o imaginado, mas isso não quer dizer que o panorama seja chato. Aceite as condições que a realidade atual impõe, e se adapte a elas da melhor maneira possível.

TOURO: Logo mais será hora de expressar abertamente suas ideias e desejos, e essa exposição não garantirá que tudo seja recebido de braços abertos. Será apenas o início de um caminho onde o jogo será mais claro e evidente.

GÊMEOS: O cansaço que toma conta de sua alma é um sinal de que a prioridade, agora, é tomar distância, para não se deixar contaminar tanto pelo humor reinante, que não anda lá essas coisas. Mantenha a leveza, isso sim.

CÂNCER: Suas razões são fortes, mas assim mesmo são as razões que as contradizem. Como resultado, ou todo mundo fica no impasse e no suspense, ou todo mundo se dedica a negociar melhor, fazendo mais concessões do que exigências.

LEÃO: As boas intenções hão de se converter em ações eficientes, senão sua alma voltará a ficar nesse limbo de imprecisões e de potencialidades, que com o tempo se torna decepcionante, porque são muitas promessas e poucas ações.

VIRGEM: Você sairá da defensiva e partirá para o ataque, isso é matematicamente certo. Porém, o momento de fazer isso precisa ser calculado tendo em vista as flutuações de ânimo, as suas e a das pessoas envolvidas.

LIBRA: De perto, o ser humano é um baú de dramas e tragédias, mas tomando distância e enxergando de longe, o mesmo ser humano parece o personagem de uma comédia de erros. Tomar distância e descansar é sempre uma boa opção.

ESCORPIÃO: As pessoas não colaboram entre si espontaneamente, porque é difícil o ser humano sair do autocentramento em que existe. Porém, a vida continua mostrando o valor da colaboração, e desperta a isso quem puder.

SAGITÁRIO: A única e verdadeira vantagem que se pode ter neste momento é a da ação. Quem se atrever a colocar em prática suas ideias ou as promessas que fez em algum momento, essa será a pessoa que terá todas as vantagens.

CAPRICÓRNIO: Os humores oscilam e ficam densos de vez em quando, e isso é algo que não precisa ser levado muito a sério, apenas deixar acontecer e não se apegar a nenhum estado de ânimo, contemplando todos como temporários.

AQUÁRIO: É preciso colocar as coisas em marcha, ainda que, de imediato, não haja certeza quanto aos resultados. Não se importe com isso, nem muito menos com as trapalhadas cometidas por aí, siga em frente com dinâmica.