OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (13/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce Vazia em Escorpião das 5h45 até 22h Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 05:00

Enquanto o pensamento lógico depende das palavras para ser elaborado e sustentado, e todos sabemos que as palavras podem eventualmente ocultar a realidade, a tergiversando e distorcendo com mentiras, as emoções por seu lado, não admitem a mentira, são sentidas do jeito que elas são.

Talvez seja por isso que as emoções são tratadas como uma espécie inferior de experiência, porque no mundo construído sobre as palavras em que existimos se faz de tudo para dar bastante latitude às mentiras, já que sem elas nossa civilização desmontaria num instante.

As emoções podem te deixar desconfortável porque tu não sabes bem o que fazer com elas, mas te garanto que esse desconforto imediato é preferível a viveres uma existência artificial, porque sem emoções tu te tornarias indiferente a todas as experiências.

ÁRIES: O fato de você testemunhar gente que lhe é antipática se dar bem não é um sinal de que o fim do mundo está próximo. A arquitetura cósmica do destino é mais ampla do que nosso entendimento, continua tudo muito bem.

TOURO: Procure fazer o que estiver ao seu alcance para deixar os ambientes pelos quais você transita e nos quais você passa uma boa parte do tempo o mais agradáveis e confortáveis possível. Isso vai melhorar tudo.

GÊMEOS: Respeitar e se ater ao combinado será uma forma de evitar desorientar as pessoas com novidades que podem até ser melhores do que o andamento do combinado, mas que por enquanto seria melhor deixar de lado.

CÂNCER: Seria fácil você ser você se você soubesse direito quem é você, um assunto que parece simples de resolver, porém, se o fosse muito provavelmente você não estaria aqui lendo estas linhas, mas se dedicando a viver.

LEÃO: Palavras doces e gentis convencerão mais do que verdades duras e ferinas. Nesta parte do caminho procure tornar seu coração o mais sereno possível para aproveitar a onda de acordos e combinados que vai beneficiar você.

VIRGEM: Fazer o necessário por interesse não é pecado algum, é sinal de sobrevivência no meio dessa selva de contrariedades que o mundo continua lhe apresentando. Exorcize todo e qualquer pudor e continue defendendo seus interesses.

LIBRA: Esperar que aconteça o que você pretende é uma atitude supersticiosa que eventualmente dá alguns bons resultados, porém, essa não constitui uma ciência que garanta sempre os mesmos resultados. Tenha isso em mente.

ESCORPIÃO: Pense todas as coisas lindas e maravilhosas que quiser, mas para as colocar em prática tenha em mente que passar as ideias para a realidade concreta é sempre uma questão de selecionar o possível do impossível.

SAGITÁRIO: Seria lindo que as pessoas se unam para lutar juntas por um futuro melhor para o maior número possível de pessoas. Porém, o egoísmo insidioso serpenteia na mente das pessoas jogando por terra esse lindo destino.

CAPRICÓRNIO: Dar explicações é desgastante, principalmente porque sua alma anda buscando mais autonomia e independência. Porém, velhos compromissos ainda pesam sobre suas costas e por enquanto é melhor os respeitar.

AQUÁRIO: Você só vai poder convencer quem tiver a boa disposição de mudar de opinião e aceitar pontos de vista diferentes dos habituais. Procure se aproximar dessas pessoas e, também, se afastar das que são impermeáveis.