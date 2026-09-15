OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (15/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus em quadratura com Plutão e quincunce com Netuno.

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 05:00

Bilhões de pessoas entendem que devemos nos orientar na direção do sublime espírito rejeitando a densa matéria, da qual provêm tentações que devemos resistir, porque nos fazem cair no pecado. Outros bilhões entendem que há de se navegar pelo espírito e a matéria enquanto existimos, porque ambas existem, porém, sempre em conflito e sendo impossível de conciliar algum dia seu relacionamento.

A minoria considera que espírito e matéria existem em casamento indissolúvel e eterno, sendo graças a essa união que o próprio Universo existe, mas esta ideia, por mais realista que seja, não é atrativa para a maioria dos humanos, porque significa aceitar que, desde sempre, investimos na fantasia de uma luta colossal entre o bem e o mal, enquanto as polaridades atuavam em harmonia Uma harmonia inexplicável.

ÁRIES: O desgaste começa a dar sinais evidentes, mas é passageiro, desde que você o compreenda, o aceite e tome medidas paliativas. Descanse, se distraia sem, no entanto, perder de vista os assuntos que está tratando. Em frente.

TOURO: A boa vontade de ajudar outrem e de fazer concessões nesse sentido há de ser refletida com mais cuidado nesta parte do caminho, porque você corre o risco de se sacrificar por quem não o merece, e isso seria uma pena.

GÊMEOS: Pretender fazer tudo com seus próprios recursos não seria uma atitude sábia nesta parte do caminho, porém, tampouco seria o caso de sair pedindo ajuda de forma indiscriminada, porque até isso complicaria, e mais ainda.

CÂNCER: Agora não é hora propícia para perder a paciência, mas de suportar os acontecimentos com a maior dignidade possível, tendo em vista que as tensões vão passar e você vai poder retomar o domínio sobre a situação.

LEÃO: Dê corda ao enforcado, em vez de você continuar defendendo com vigor seus interesses, o qual é um movimento legítimo, procure, temporariamente, dar corda para ver quais são as verdadeiras intenções do outro lado.

VIRGEM: A complexidade do cenário atual será superada com naturalidade, você não precisa se desgastar tentando encontrar uma solução que dê conta de tudo, porque provavelmente essa não existe. Encare tudo com serenidade.

LIBRA: Para que suas manobras tenham efeito e não sejam contraproducentes procure você refletir sobre a real necessidade dessas, ou se por essas coisas da ansiedade não seriam exageradas demais para o momento. Suavidade.

ESCORPIÃO: Contribua para fomentar a serenidade evitando a urgência, porque por enquanto seria interessante deixar os acontecimentos fluírem de acordo aos ventos que sopram, em vez de ser você quem domina a situação.

SAGITÁRIO: Em muitos casos a boa vontade precisa se sujeitar a uma análise cuidadosa da situação e da qualidade das pessoas envolvidas, de modo a você não se meter numa encrenca ou piorar uma situação por causa dela.

CAPRICÓRNIO: Para que boas pessoas não induzam você a fazer coisas que, no momento, dariam resultados negativos, você precisa voltar ao seu centro, que é o coração, e passar por um crivo muito fino as orientações recebidas.

AQUÁRIO: As demoras podem deixar sua alma um tanto ansiosa, mas elas acontecem por bem, porque servirão para você amadurecer melhor os planos e, assim, quando postos em marcha, terão menos efeitos colaterais. Muito melhor.