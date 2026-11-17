OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (17/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Aquário.

Oscar Quiroga

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:00

Apesar de todas as pessoas que se envolvem nas festas de fim de ano esperarem receber presentes físicos, assim como também se dedicarem a dar lembrancinhas a todo mundo, neste ano em especial seria sábio gastar menos energia nessa coreografia, a reorientando na direção de presentes subjetivos, tais como irradiar anseios de prosperidade e felicidade a todas as pessoas, às que apreciamos e aos inimigos também.

Por que aos inimigos também? Porque a prosperidade, tanto quanto a saúde, nunca foram nem nunca serão experiências individuais, porque não se pode ser próspero num mundo miserável nem tampouco saudável enquanto a maioria das pessoas está doente. Os anos vindouros serão desfrutados somente pelas pessoas que se atrevam a fazer mudanças substanciais na maneira de pensar a vida.

ÁRIES: Em nome da liberdade e da espontaneidade vale a pena aceitar um tanto de desgaste, porque o mundo nem sempre vai receber de braços abertos aquilo que destoar do previsível. Tenha isso em mente e continue na sua linha.

TOURO: As coisas se resolvem, mas não por si sós. Agora é quando você precisa passar a limpo a atuação das pessoas com que você se relaciona e que intervêm em seus interesses, para verificar se está tudo andando bem mesmo.

GÊMEOS: Atenha-se ao que seja possível colocar em prática de imediato, porque assim você evitará se dispersar com possibilidades outras que, apesar de parecerem mais atrativas, fariam você perder tempo, o precioso tempo.

CÂNCER: Sem uma boa dose de atrevimento é provável que você deixe passar a oportunidade de desfrutar de alguns momentos de regozijo. Procure deixar de lado temporariamente seus pudores e temores e se lançar à aventura.

LEÃO: Há exageros que corroem a alma, porém, há outros que são legítimos, porque representam a celebração diante dos acontecimentos positivos. Este é um momento interessante e auspicioso para você, aproveite e celebre.

VIRGEM: Suas ideias valem ouro e, por isso, não devem ser compartilhadas com qualquer pessoa. Este é um momento em que, quanto mais seletiva seja sua alma em relação às pessoas, melhores resultados advirão de suas ideias.

LIBRA: Cuide dos seus interesses, mas cuide principalmente dos interesses que eventualmente discordem dos interesses das pessoas desta parte do seu caminho, porque apesar de tudo estar aparentemente bem, há pontas soltas.

ESCORPIÃO: Todo progresso envolve investimento, ou seja, se você quiser ganhar mais dinheiro então se prepare para investir alto nesse caminho, senão vai acontecer de você se frustrar por querer muito e acontecer muito pouco.

SAGITÁRIO: Se outras pessoas levam os louros do esforço que você tiver feito, em vez de reagir abertamente a isso, procure mexer os pauzinhos por trás dos bastidores e articular esclarecimentos com as pessoas indicadas.

CAPRICÓRNIO: Reunir as pessoas em torno dos ideais e objetivos maiores não é algo que dependa exclusivamente de entusiasmo, há de se pensar também nos recursos materiais necessários para fazer acontecer a congregação.

AQUÁRIO: Se os eventos aparentemente são mais benéficos para as pessoas com que você se relaciona do que para sua alma, considere que isso seja temporário, porque os benefícios de outrem se tornarão seus também, com tempo.