OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (1/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Saturno em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

O sonho de liberdade está mal concebido na estrutura mental e psicológica de nossa humanidade moderna, porque esse magnífico sentimento é associado ao que resultaria da remoção de todos os obstáculos que impediriam a liberdade, porém, a liberdade é outra coisa.

O refinado sentimento de liberdade é o resultado de, a cada dia, fazermos tudo que está ao nosso alcance para satisfazer a necessidade de cuidar e de sermos cuidados, também investir nossas capacidades para satisfazer a curiosidade que leva a aprender, e nunca negligenciar a motivação de sermos felizes do jeito que entendermos esse objetivo.

Liberdade, definitivamente, não resulta da remoção de obstáculos impeditivos, porém, de fazer uso de nossas melhores e mais eficientes capacidades para fazer o que é essencial e necessário

ÁRIES: Há brigas das quais sua alma quer fugir, mas que parecem grudadas na pele, não abandonam você. Melhor tratar tudo isso com sabedoria, porque apressando o andar da carruagem sua alma acabará perdendo terreno. Melhor não.

TOURO: Quando sua alma estiver cansada e prestes a dar um chute na mesa, procure tomar distância e respirar fundo, porque é provável que a atitude não apenas não traga o alívio esperado, quanto também seja um tiro saindo pela culatra.

GÊMEOS: É bom dar espaço para as pessoas se manifestarem, desde que isso não signifique você abrir mão de seus princípios para conviver com quem conflita frontalmente com esses. É bom colocar limites sem ofender ninguém.

CÂNCER: Já que o clima não anda sereno e sua alma está por um fio, inclinada a perder a paciência, melhor será você escolher com sabedoria os alvos de seu desassossego, de modo a não estragar os bons relacionamentos.

LEÃO: Essa vontade louca de chutar a mesa não seria pertinente nesta parte do caminho, mesmo que a tentação seja tamanha que sua alma não consiga enxergar alternativas. Pense nas consequências, contenha seus impulsos.

VIRGEM: Colocar limites é imprescindível, porque não é saudável você aguentar de tudo só para continuar sustentando certos relacionamentos que, ao que tudo indica, precisam ser reformulados o mais rapidamente possível.

LIBRA: Algumas coisas que não seriam bem recebidas se tornaram imprescindíveis, e alguém terá de tomar a iniciativa de as colocar em prática, doa a quem doer. Será você? Ou você encontrará alguém para o trabalho sujo?

ESCORPIÃO: Suas palavras não explicarão, porque mesmo que sejam esclarecedoras precisariam de ouvidos atentos para serem recebidas, o que não seria o caso da atualidade. Compreenda e aceite a complexidade do cenário.

SAGITÁRIO: Todo ser humano precisa lidar com certa dose de impulsos destrutivos para os focar no que realmente precisar ser destruído, o que requer uma sabedoria fora do comum. Agora é o momento de usar essa sabedoria.

CAPRICÓRNIO: Ver as pessoas errando e insistindo no erro que cometem joga a responsabilidade sobre você e, assim, você fica numa situação delicada, tendo de fazer algo a respeito, sem saber muito bem o que seria.

AQUÁRIO: A impaciência decorre do cansaço e ela não seria uma boa conselheira para este momento de sua vida. Não se trata de aguentar tudo que acontecer, mas de encontrar alternativas mais saudáveis do que a impaciência.