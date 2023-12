Horóscopo de terça (19/12); veja previsões para seu signo

Enquanto não desenvolvemos a visão transcendental do Universo e porque carecemos dessa nos é impossível perceber a necessidade de tudo que existe, tanto o que apreciamos quanto o que detestamos, integrando todas as experiências numa unidade complexa e interdependente, não podemos prescindir das medidas do que é certo e do que é errado, em nome de termos princípios e fundamentos que organizem a vida em comum.



Nesse sentido, temos absoluta liberdade para, individualmente, determinar nossas medidas de certo e de errado, mas não ao ponto de distorcermos essas medidas, porque senão a vida grupal, a comunhão com todos os seres humanos, não produziria bem-estar para a maior quantidade possível de pessoas, mas toda sorte de dor e injustiças pessoais e sociais, sem sabermos sequer por que acontece tudo isso.

ÁRIES: De uma forma ou de outra, aparecerão os recursos que você precisa para colocar em pé seus planos e dar andamento aos trabalhos. Talvez isso aconteça de uma forma completamente inusitada, por canais ainda desconhecidos.

TOURO: Quando tudo é fácil e simples a alma começa a folgar e se tornar preguiçosa, mas quando surgem as dificuldades e complicações, isso serve para criar um estado de alerta que faz você aproveitar bem as condições reinantes.

GÊMEOS: Você pode descobrir instrumentos novos e mais eficientes para fazer o mesmo de sempre, e isso servirá para você mudar sua percepção e a ampliar ao ponto de não precisar nunca mais voltar atrás, ao que era antes.

CÂNCER: Conhecer as pessoas de verdade é algo que resulta das percepções que vão acontecendo ao longo do tempo. Este é um momento de revelações surpreendentes, com o potencial de tirar a máscara de pessoas muito simuladas.

LEÃO: As pessoas aproveitadoras, que se acham espertas, são um grande problema para este momento, já que elas podem interpretar sua postura acolhedora como um sinal de que podem se aproveitar de você. Deixe claro que não.

VIRGEM: Procure se lançar à aventura de obter um conhecimento mais amplo da realidade, porque isso vai fazer enorme diferença na hora em que você tiver de tomar as decisões que, por enquanto, se cozinham a banho maria na alma.

LIBRA: Aquilo que você não consegue fazer porque precisaria da colaboração de outras pessoas é justamente o que precisa chamar mais sua atenção neste momento. Qualquer aliança que puder ser feita, será de grande valor.

ESCORPIÃO: Você pode facilitar tudo e abrir passagem para que as pessoas se expressem com liberdade, sem medo de tocar em assuntos que teoricamente seriam proibidos. Aproveite o momento para conhecer melhor as pessoas.

SAGITÁRIO: Procure manter o humor lá em cima, porque só isso vai resolver as questões que se apresentarem agora, que não são nada complexas, mas que podem se complicar muito se encaradas com uma postura de mau humor. É assim.

CAPRICÓRNIO: Não importa que seus planos sejam descartados, o que importa é que você tenha flexibilidade suficiente para adotar outros planos que, inclusive, darão muito mais certo que os seus. Porém, precisa experimentar.

AQUÁRIO: No meio das dificuldades, algumas provocadas pelos erros que cometeu e outras por conta do cenário mundial negativo, acontecem também coisas que dão esperança e que facilitam muito a vida. Se apegue a elas e nada mais.