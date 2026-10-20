OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (20/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus em quadratura com Plutão e quincunce com Netuno.

Oscar Quiroga

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:00

Ao mesmo tempo que nossa humanidade descobriu o superpoder da palavra, uma tecnologia de ponta que nos permitiu descrever experiências às pessoas que não estavam presentes nelas, inventamos também as diversas formas de enganar e de mentir, ao ponto de haver gente no mundo inteiro se dedicando a dar golpes e sendo muito bem-sucedidas no crime.

Sim! Gostaríamos de destruir todos os criminosos, mas como isso é impraticável precisamos nos questionar o que é que faz com que nós, seres lúcidos e bem-intencionados, caiamos nos golpes.

Ansiamos acreditar em que temos sorte e, também, que as pessoas nos seduzem porque somos lindos de verdade e não porque querem amaciar nossa vaidade para tirar de nós dinheiro, vantagens, nosso voto ou qualquer outra coisa que não entregaríamos de bom grado, sem sermos enganados.

ÁRIES: Agora não é hora de fazer apostas, é hora de preservar o rumo mais sensato possível em todos os assuntos que sejam importantes para você. Se você, eventualmente, não souber o que fazer, ganhe tempo. Melhor assim.

TOURO: Coisas estranhas que as pessoas fazem e que não passam despercebidas não hão de ser descartadas como questões sem importância, porque sinalizam operações que, no fim das contas, vão exercer influência em você.

GÊMEOS: Muitos detalhes precisam ainda ser lapidados para que o desenho maior dos acontecimentos se mostre e, assim, você possa tomar boas decisões diante de tudo que está em marcha. Por isso, tome seu tempo com serenidade.

CÂNCER: Quando não se medem as consequências e os efeitos colaterais é porque a alma está envolvida no fragor dos desejos e deixou de pensar direito em tudo que precisa ser feito para chegar lá. Evite essa situação.

LEÃO: Seus quereres são sagrados e hão de ser satisfeitos, mas é preciso ver a melhor maneira de chegar lá, porque se precipitando e passando por cima das necessidades alheias você só atrasaria tudo que de bom vem vindo por aí.

VIRGEM: É claro que sempre haverá atalhos de duvidosa reputação para você ganhar tempo e ter a sensação de vitória. Porém, esses atalhos implicam riscos que podem não ficar evidentes de imediato, mas que estão aí.

LIBRA: Os humores extremos que circulam à solta por aí precisam ser driblados por você, porque se acontecer de exercerem um forte impacto em sua alma você correrá o risco de perder o senso de proporção a respeito de tudo.

ESCORPIÃO: Se a satisfação de certos desejos que ardem em seu coração implicar na insatisfação ou mesmo no mal-estar das pessoas do seu círculo íntimo, é bom começar a questionar a necessidade de seguir em frente. Muito melhor.

SAGITÁRIO: As boas intenções que nunca foram postas em prática pavimentam o caminho do inferno, porque se pelo menos houvesse uma tentativa concreta e prática, você teria respostas realistas para retificar o comportamento.

CAPRICÓRNIO: Chega uma hora em que, em nome da própria saúde mental, é melhor se abster de tentar ajudar ou esclarecer quem quer que seja, porque você enfrentaria o inconsciente que faz as pessoas gostarem de sofrer.

AQUÁRIO: Coisas que antes passavam despercebidas agora se tornam gritantes e sua alma se pergunta como foi que não saltavam à vista, se eram evidentes. Não importa, uma vez percebidas, não dá para fingir que não existem.