OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (24/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia em Gêmeos.

Oscar Quiroga

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 05:00

Ainda que tenhas argumentos insofismáveis para legitimar tuas queixas sobre o mundo e as recriminações que mentalmente diriges às diversas pessoas com que te relacionas, faz o sagrado esforço de declarar uma trégua, de modo a tornar tua mente mais serena e, nesse estado, receber as Graças que se derramam sobre a humanidade agora.

Dado o aumento da intensidade das correntes telúricas durante as Luas Cheias, o que provoca um deslizamento perigoso da humanidade na direção das abominações, o reino Espiritual, tão real quanto o nosso, sempre envolvido nas atividades que produzam benefícios e proteção a nossa humanidade, elabora rituais eficientes para nos proteger. Para aproveitar as bênçãos precisas usar teu livre arbítrio e orientar tua mente intencionalmente na direção do Divino, tal qual o concebas.

ÁRIES: É com pessoas diferentes do habitual que você irá construindo aos poucos esse futuro que um dia no passado pareceu distante demais para ser verdade. O futuro sonhado está muito próximo, dá para o sentir na alma.

TOURO: Com tanta coisa para fazer, bate essa preguiça que leva a pensar que seria melhor deixar tudo para depois. É possível deixar tudo para depois, mas é certo que, depois, essa decisão será objeto de arrependimento.

GÊMEOS: Ainda que você não tenha todo o domínio que gostaria sobre a situação em andamento, procure testar a confiança, ainda que difícil, porque envolve pessoas desconhecidas. A confiança vai aliviar a situação toda.

CÂNCER: Faça seu próprio ritmo para não ter de se adaptar ao ritmo de outras pessoas que, à primeira vista pareceria atraente, porém, depois de um tempo você ficaria com vontade de tomar distância. Faça seu próprio ritmo.

LEÃO: Pense no futuro a longo prazo, mas articule os movimentos pertinentes de imediato, sem desejar colher frutos agora, porque mesmo que esses surjam o melhor ainda estaria por vir. Aposte alto no futuro, isso sim.

VIRGEM: Para você se aproximar do futuro ansiado é imprescindível que corte amarras com o passado, porque as pessoas e situações a que sua alma se apega não poderiam acompanhar você ao futuro. São substituições necessárias.

LIBRA: Para aproveitar a janela de oportunidade que se abriu neste momento, você há de tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, porque se ficar esperando que as coisas aconteçam por si sós, a oportunidade será perdida.

ESCORPIÃO: Que nada esteja de acordo com seus planos e desejos não é o mesmo que imaginar que por isso esteja dando tudo errado Permita que a vida, com seus mistérios, oriente seus passos, sem queixas e sem lamúrias.

SAGITÁRIO: Se você não tomar as iniciativas necessárias para dominar a situação e conduzir as pessoas a objetivos que sejam do seu agrado, o que vai acontecer é que você acabará dentro dos planos das outras pessoas.

CAPRICÓRNIO: Você não precisa estar na crista da onda o tempo inteiro, ao contrário, é importante que sua alma saiba interpretar os sinais que indicam o momento em que é mais valioso tomar distância e sumir do mapa. É assim.

AQUÁRIO: Valorize seu conhecimento e o exercício do seu ofício, para que sua presença não seja eclipsada pela atividade das pessoas que, neste momento, se apresentam como possíveis parceiras em eventos futuros. É por aí.