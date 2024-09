OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (24/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 8h58 até 11h51, quando ingressa em Câncer.

Oscar Quiroga

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 05:00

A perda da inocência é a iniciação à vida adulta de nossa moderna civilização, e não há como ser esse um evento pacífico, sereno e compreensivo, ao contrário, pressupõe uma violência, um evento e uma interpretação desse que rompe o coração para sempre, deixando uma ferida que não cicatriza, esse lugar de nossa vida interior que vai sendo coberto de cascas grossas e blindagens, para que nada nem ninguém tenha acesso a esse lugar de vulnerabilidade crítica.

Perder a inocência é terrível porque não recebemos em troca algo que a substitua com dignidade; a vida adulta, com todas suas benesses, é um terreno inóspito, cheio de perigos e abusos, e só parecem se salvar do abismo aquelas pessoas que aprendem a abusar e desfrutar dos perigos, mas elas também tem esse lugar de vulnerabilidade e medo no coração.

ÁRIES: É tentador ampliar o repertório, mas seria melhor resistir, porque se você continuar se atendo ao que foi combinado, e ao que você planejou, os resultados serão muito mais satisfatórios. É hora de praticar um tanto de contenção.

TOURO: Confiar ou desconfiar, não há uma regra que possa se aplicar a todos os casos, você precisa fazer suas apostas e ir observando os resultados ao longo do caminho. A desconfiança é útil apenas em casos extremos.

GÊMEOS: Pela lógica, suas pretensões seriam impossíveis de realizar, porém, a vida é infinitamente maior do que a lógica compreende, e se manifesta através de coincidências e aparentes golpes de sorte para a subverter.

CÂNCER: A inspiração não pode ser programada, ou ela vem ou ela simplesmente brilha pela sua ausência. O assunto é outro, é a necessidade de sua alma estar atenta para aproveitar a inspiração quando ela dá as caras.

LEÃO: Muitas pessoas prometem, cheias de entusiasmo, curas milagrosas e soluções magníficas para problemas complexos que, se não foram solucionados até agora, é evidente que essas promessas são vazias, apenas isso.

VIRGEM: As potencialidades se multiplicam, mas é preciso que você contenha seu entusiasmo, porque por enquanto ainda é melhor continuar fazendo tudo dentro do alcance imediato, do que se atrever a dar passos maiores.

LIBRA: Nesta parte do caminho sua alma precisa se conter o máximo possível, porque apesar de ter clareza a respeito do que acontece e do que precisaria ser feito, não há disponível uma brecha significativa para a ação.

ESCORPIÃO: O bom andamento de seus assuntos estimula a alma a sonhar mais alto, mas este é o momento em que os sonhos precisam ser contidos e limitados ao que esteja em andamento, para que não produzam distração inútil.

SAGITÁRIO: Teste suas ideias mais loucas, procure fazer uso das experiências em andamento para testar se as ideias que ardem na mente são meras ilusões ou se no meio da loucura toda há um método criativo sublime.

CAPRICÓRNIO: Essas ideias maravilhosas que ocorrem em momentos inusitados seria melhor tomar nota delas, porque se você achar que vai se lembrar delas depois, descobrirá que é como saber que sonhou, mas nada lembrar.

AQUÁRIO: É bom se desiludir, porque apesar de ser sofrido, pelo menos você sofre tudo de uma vez, ao invés de ficar sofrendo por episódios até cair a ficha e você entender que nada do que parecia legal era verdadeiro. Melhor assim.