Horóscopo de terça (25/7); veja previsões para seu signo

Se há algo que não pode ser controlado, é como as pessoas interpretam o que tu lhes digas, ou o tipo de imagem que construam de ti, porque isso resulta do exercício livre e do alcance de entendimento delas, e tu não podes controlar essa dimensão.



Porém, que não possas controlar não significa que devas desconsiderar, ou até desprezar, porque é enriquecedor conhecer a imagem que as pessoas têm de ti, tanto quanto investigar o que elas entendem quando tu lhes comunicas algo. E sabes por que é enriquecedor?

Porque essa investigação do outro te fará sair de ti, te aventurando a conhecer uma Vida maior, não porque a outra pessoa tenha de necessariamente ser maior, mas porque pelo impulso de sair de ti conhecerás o Universo em que te movimentas e experimentas ser.

ÁRIES: Tudo envolve riscos, e onde houver riscos haverá temor também. Tudo isso é inevitável, mas dentro desse cenário sua alma pode fazer escolhas, as quais, dessa vez, mereceriam ser refletidas com suficiente realismo.

TOURO: O apego a como as coisas eram parece nobre, porque se guarda uma imagem ideal de como tudo deveria ser, mas, muito provavelmente, no passado as coisas não eram tão boas assim. O futuro, mesmo desconhecido, é a saída.

GÊMEOS: Sua alma não suporta suspenses que se alongam demais, e se isso acontecer, cabe a você intervir nos acontecimentos para definir as coisas, nem que seja temporariamente. Está tudo ao alcance da mão, sem complicações.

CÂNCER: Fazer boas escolhas é a pretensão de todo ser humano pensante, mas por ser pensante sabe também que é impossível ter controle sobre tudo, e que inevitavelmente algumas escolhas serão erradas. Que problema haveria nisso?

LEÃO: De pouco adianta você apontar às pessoas o que elas fazem de errado, isso consumiria o tempo em que seria melhor consertar os erros para abrir o caminho. Quanto mais práticas sejam suas atitudes, melhor para todos.

VIRGEM: Compartilhar suas inquietações mais profundas e íntimas determina um cenário muito auspicioso, que deve ser compartilhado com as pessoas que saibam apreciar, pelo menos minimamente, essa oportunidade.

LIBRA: Ainda que pareça que as coisas andam paradas, certos avanços podem ser notados, e esses, mesmo sutis, brindam com entusiasmo. De todo modo, não vale a pena celebrar antes do tempo certo da conquista. Ainda há chão.

ESCORPIÃO: Melhor errar por tentar do que depois você se arrepender por não ter sequer tentado. Sua alma gostaria de ter certezas e bastante controle sobre a situação toda, mas não sendo isso possível, melhor tentar algo.

SAGITÁRIO: A realidade é como um quebra-cabeça que sua alma precisa montar, para ter uma visão ampla e viva do cenário pelo qual transita. As observações que sua alma anda fazendo agora são muito importantes e realistas.

CAPRICÓRNIO: Agora é um bom momento para sua alma se entregar com a maior confiança possível ao mistério da vida, porque se você ficar fazendo manobras extravagantes para tentar ter tudo sob controle, se desgastará.

AQUÁRIO: Há de se fazer algo todos os dias para sair da inércia e consolidar a força grupal, porque em geral as pessoas estão ocupadas com questões particulares, e dificilmente lhes sobra tempo para se congregarem.