OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (26/3); veja previsões para seu signo

Assim, nos voltamos na direção de algo que represente a voz da realidade, e historicamente encontramos isso nos regentes, feitos caciques ou reis e rainhas, ou também nos representantes dos deuses e deusas, que se institucionalizaram através de grandes estruturas de poder, mas como nosso entendimento do que é realidade foi se sofisticando ao longo do tempo, todas as vozes da realidade caíram em descrédito.

ÁRIES: Distinguir as pessoas que são favoráveis daquelas que só brindam com contrariedades é o exercício mais importante desta parte do caminho, porque através dessa distinção você saberá melhor com quem anda se metendo.