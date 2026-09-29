OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (29/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Touro.

Oscar Quiroga

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:00

Viver com medo é a triste experiência da imensa maioria das pessoas, sem saber, no entanto, as verdadeiras origens dessa condição e, pela ignorância das causas, elas buscam freneticamente no cenário do mundo os argumentos e justificativas para o medo que assola suas almas, o qual, por sua vez, lhes oferece um cardápio variado de escolhas.

O marketing do medo é real e muito ativo, com certos grupos o explorando intencionalmente, enquanto milhares de soldadinhos inconscientes o multiplicam por inércia, porque para as pessoas que vivem com medo faz sentido passar para adiante a experiência

Paradoxalmente, todos buscamos conforto e segurança nas experiências que nos são mais familiares, mesmo que essas sejam horríveis e abomináveis, como é o caso de viver com medo.

ÁRIES: Consolidar seus interesses pode não ser uma tarefa fácil, especialmente porque há gente querendo tomar posse do que seria do seu merecimento. Porém, a luta vale a pena, porque deixar para lá não seria uma opção.

TOURO: Tomar iniciativas é necessário, mas não quaisquer umas, porém, as que sejam benéficas para o maior número possível de pessoas, porque agir em prol do bem comum beneficiaria você também em particular. É assim.

GÊMEOS: Seja leve com sua própria alma e corpo, exigindo de si menos do que o habitual, porque distribuir favores a todo mundo consome muita energia e hoje é um daqueles dias em que há menos energia disponível. Leveza.

CÂNCER: Aquilo que você não puder fazer porque sua força pessoal não seria suficiente, merece ser colocado sobre a mesa para ser discutido em grupo, convidando as outras pessoas a se unirem, ou a mostrarem resistência.

LEÃO: Entre uma articulação de alianças e outra, há momentos em que você precisa dar seu melhor sem ajuda de ninguém. A sociabilidade e o esforço pessoal hão de caminhar lado a lado nesta parte do caminho. Sem queixa alguma.

VIRGEM: Essas lindas ideias que provocam entusiasmo em sua alma precisam ser registradas de imediato, porque se você deixar para depois, imaginando que se lembrará do que pensou, se surpreenderá com o esquecimento.

LIBRA: Essa ponta de angústia que sua alma sente não é um presságio de algo ruim vindo na sua direção. Essa angústia é a síntese do que acontece no mundo e de como se sente a maioria esmagadora das pessoas neste momento.

ESCORPIÃO: Mesmo sendo impossível você dominar a situação atual, e justamente por causa disso, é importante que você conceda terreno às pessoas com que se relaciona, porque elas podem fazer muita coisa interessante.

SAGITÁRIO: No fim, as coisas dão certo ou muito errado como resultado dos pequenos detalhes. Quando você presta atenção nesses e os organiza, tudo tende a dar muito certo, e na mão contrária, bem, você sabe o que ocorre.

CAPRICÓRNIO: Faça valer seus direitos, mas sem que necessariamente isso tenha de ser feito através de discussões e conflitos. Faça valer seus direitos atuando em consonância com esses e deixando de se importar com críticas.

AQUÁRIO: Procure segurança e conforto do jeito que estiverem disponíveis, da forma que seja mais agradável para você, tanto física quanto subjetivamente também. Os momentos de conforto são nutritivos e brindam com serenidade.