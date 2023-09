Horóscopo de terça (5/9); veja previsões para seu signo

Com a mente tomada de preocupações, com a garganta apertada por uma angústia qualquer, com o pavio curto das emoções te fazendo reagir desproporcionalmente aos acontecimentos, que perspectiva de decisões sábias e eficientes terias? Evidentemente, nenhuma.



Se ocupas tua mente e teu coração em aceitar as coisas como elas são, em vez de tensionar tudo para que as coisas sejam como deveriam ser, te dedicando a excluir tudo que destoar dessa regra, certamente a compreensão maior e sábia da realidade te ajudará a construir uma vida mais honesta, tolerante com tua própria alma e tolerante também com as pessoas que não compreendes, mas com as quais convives mesmo assim.