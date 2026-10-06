OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (6/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 7h21 até 23h54 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:00

A capacidade de elaborar julgamentos morais é uma virtude humana a qual, como todas as outras, pode ser distorcida, por exemplo se atendo a códigos predefinidos, o moralismo, em vez de ser fruto do maduro aprimoramento, a moralidade, das percepções que resultam do sofrimento de perder algo ou alguém, e de usar o discernimento para distinguir a verdade inteira e visceral daquela que é apenas formalmente correta.

Do jeito que tentamos nos livrar do sofrimento, imaginamos que para chegar lá devemos também nos livrar de fazer os julgamentos morais que resultam da experiência sensorial e visceral e os substituir por cálculos algorítmicos destituídos de qualquer vestígio de sofrimento.

A moralidade é a melhor solução para transcender o sofrimento, mas o moralismo é a melhor fórmula para distribuir sofrimento.

ÁRIES: Há suspeitas que podem conduzir sua alma a fazer boas escolhas, porém, há outras suspeitas que são fruto de especulações paranoicas e essas seria melhor desconsiderar, mas para isso sua alma precisa pensar bem.

TOURO: São tantas as argumentações que circulam, principalmente provindas das pessoas próximas, que a essa altura sua alma não sabe mais reconhecer o que seria a verdade e o que seria uma opinião correta, uma meia verdade.

GÊMEOS: Com tanta coisa para fazer é melhor fazer o impossível para você não se distrair com ideias aleatórias que, a princípio, pareceriam maravilhosas, porém, bastante impraticáveis de imediato. Atenha-se ao necessário.

CÂNCER: Satisfazer alguns caprichos é algo que eventualmente pode ser positivo, porque não dá para passar a vida fazendo austeridades. Porém, se todo dia sua alma precisar satisfazer caprichos, aí a história muda muito.

LEÃO: Esse estado de nervosismo que sua alma não se atreve a confessar, com temor de que tudo degringole, é importante administrar com sabedoria, para não se enredar em argumentações que seriam muito desconectadas da realidade.

VIRGEM: Dedicar um tanto de tempo às banalidades não é pecado algum, a alma precisa de distração. Porém, a coisa muda de tom se você aposta na distração justo no momento em que poderia fazer algo útil e produtivo também.

LIBRA: Argumentações podem, eventualmente, esclarecer e orientar, mas esse não seria o caso da atualidade. Por isso, se você quiser defender seus interesses e não souber qual seria a melhor maneira, comece fazendo e pense depois.

ESCORPIÃO: Para evitar encrencas desnecessárias, agora seria um momento interessante para você tomar distância e observar melhor as pessoas, em vez de tentar ser agradável a elas. Depois haverá tempo de sobra para agradar.

SAGITÁRIO: Essas coisas lindas que você pensa seria melhor manter em silêncio por enquanto, já que, provavelmente, as pessoas não as saberiam interpretar direito e assim estaria posto o cenário de uma grande confusão.

CAPRICÓRNIO: As pessoas certas estão misturadas com as pessoas erradas e, por isso, é muito importante que você observe a todas elas com atenção para poder, assim, distinguir a verdade inteira de uma meia verdade. É isso.

AQUÁRIO: Dá para fazer muita coisa, mas qualquer uma que você escolher há de ser pautada pela visão de um cenário em que você se sinta à vontade para oferecer seu melhor. Selecione direito as encrencas em que você se envolve.