Horóscopo de terça (8/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Marte em trígono, Mercúrio e Júpiter também.

Oscar Quiroga

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 05:00

Entre a experiência de ser e a de estar tua consciência faz um montão de manobras, piruetas e malabarismos na tentativa de não depender demais das circunstâncias, favoráveis ou adversas, para fazer o que pretende, mas conseguir que sua própria vontade domine o cenário.

Porém, nem sempre isso é possível; na atualidade, por exemplo, por mais dominante que seja nossa vontade pessoal, o mundo produz contrariedades que não podem ser superadas, nem com dinheiro nem com a força do desejo, estamos todos submetidos ao impulso guerreiro das potências.

Contudo, erramos ao imaginar que estejamos desamparados e abandonados à própria sorte, porque ainda nos convencemos de que neste planeta só existe o que pode ser comprovado pelos cinco sentidos físicos, ao passo que o mundo invisível interage conosco o tempo inteiro.

ÁRIES: Não se trata de confiar cegamente no que as pessoas dizem, mas tampouco desconfiar sistematicamente de tudo, como se não houvesse a menor perspectiva de que as pessoas sejam puras e transparentes em alguns momentos.

TOURO: As questões práticas não devem ser negligenciadas. O entusiasmo provoca impulsos ingênuos de se lançar à aventura da vida, o que em si é uma atitude bastante nobre. Porém, se trata agora de que prevaleça o espírito prático.

GÊMEOS: A boa disposição abre muitas portas, e comprova o quanto a construção do destino depende menos de circunstâncias dispostas pelo mistério da vida e muito mais de como você se posiciona diante dessas. É assim.

CÂNCER: As boas sensações, mesmo que independentes dos fatos, que não andam lá essas coisas, hão de ser nutridas, porque não são fantasias. Essas sensações são reais e merecem ser desfrutadas, ainda que sejam impraticáveis.

LEÃO: Se você perceber discrepâncias entre o que é dito e o que você pensa, não se preocupe, é normal isso acontecer, porém, o que não é normal, porque depende de sua decisão, é saber no quê depositar sua confiança.

VIRGEM: Mesmo que pela diversidade e amplitude do leque de opções diante de você seja mais difícil se decidir por alguma em especial, procure dedicar um bom tempo nesse sentido, porque assim você evitará a dispersão.

LIBRA: No fim, você verá, será tudo infinitamente mais fácil do que parece, já que a ansiedade fica soprando a profecia de fim de mundo no seu ouvido. Trate a ansiedade como ela merece, com desdém, sem lhe dar valor algum.

ESCORPIÃO: Nem sempre é fácil tomar uma decisão, porque sensações contraditórias surgem na hora de o fazer. Quando isso acontecer, evite a precipitação, melhor você ficar um pouco mais de tempo com o incômodo da indecisão.

SAGITÁRIO: Receber estímulos das pessoas para que você se lance à ação é algo interessante de se experimentar, mas ao mesmo tempo é de natureza ambígua, porque você não tem certeza de se as pessoas querem seu bem ou seu mal.

CAPRICÓRNIO: Compartilhar seu caminho com outras pessoas tem vantagens evidentes, mas desvantagens gritantes também. As vantagens ficam por conta do aumento da força, as desvantagens resultam da imprevisibilidade humana.

AQUÁRIO: Quando as pessoas falam entusiasmadas, tudo parece fácil de realizar. O entusiasmo, porém, é apenas a força que dá a partida do longo e sinuoso caminho de realizar nossas pretensões. Tenha isso em mente.