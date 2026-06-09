OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (9/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Júpiter em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 9 de junho de 2026 às 05:00

Se a alegria que experimentas precisa ser oculta por trás de mentiras que contas a algumas pessoas, que te censurariam por ela, ou que significariam uma traição para elas, então passa em revista teus verdadeiros motivos, porque alegria que mereça o nome não se cobre de mentiras nem tampouco acontece sobre o sofrimento alheio.

Se a alegria que aprendeste a experimentar acontece produzindo sofrimento, ela merece o nome de perversão, e mesmo que em nossa civilização tenhamos exaltado as maldições até as considerarmos charmosas e desejáveis, continuam, mesmo assim, deixando um rastro de abominações atrás delas.

A alegria real é aquela que te motiva a te converteres numa pessoa melhor, que melhora a tudo e todos com sua presença.

ÁRIES: O bom jeito de finalizar as coisas é quando todo mundo faz as concessões pertinentes e abre mão das exigências que só serviam para manter o suspense. É hora de terminar o suspense que não faz mais bem a ninguém.

TOURO: As boas ideias precisam ser passadas pelo crivo da praticidade, porque seria contraproducente ficar se entusiasmando com boas ideias que, depois, não dariam em nada, por serem impossíveis de colocar em prática.

GÊMEOS: A boa intenção das pessoas nem sempre é suficiente, por isso é importante você monitorar e verificar se elas cumprem aquilo que foi prometido, para não se deparar com surpresas desagradáveis no meio do caminho.

CÂNCER: Há horas em que os pensamentos positivos e o entusiasmo não são suficientes para abrir passagem no meio das contrariedades que as pessoas insistem em apresentar. Muita calma nessa hora, deixe passar, porque vai passar.

LEÃO: É provável que, objetivamente, as coisas continuem emperradas, mas ao mesmo tempo há sinais de haver ideias diferentes disponíveis, alternativas que apontam a um destino que não apenas alivia, como entusiasma também.

VIRGEM: Nem tudo que as pessoas prometem agora será possível cumprir, portanto, para você evitar decepções, desconte o entusiasmo exagerado e veja as coisas do ponto de vista mais pragmático possível. Triagem de promessas.

LIBRA: Há uma dose de sacrifício que se tornou inevitável, porque você só realizará suas pretensões aguentando a presença de certas pessoas que, de verdade, sua alma gostaria de ver pelas costas. Tudo em seu devido tempo.

ESCORPIÃO: Há ideias que entusiasmam muito, mas que seria impossível realizar, a não ser que você tivesse recursos de sobra para queimar e, mesmo que os tivesse, não seria sensato seguir por esse caminho. Escolhas.

SAGITÁRIO: No momento, não há como saber se seria melhor deter seus movimentos diante das contrariedades ou seguir em frente atendendo ao apelo dos seus desejos. Melhor refletir bastante sobre esse importante dilema.

CAPRICÓRNIO: Os contratempos provocados pelas pessoas que não são sinceras podem fazer você perder um precioso tempo, investindo em situações que não vão na direção dos seus anseios, muito pelo contrário até.

AQUÁRIO: Desfrute do que seja bom e passe rápido pelas circunstâncias e pessoas que lhe provoquem mau humor, porque a contabilidade do momento pode ser bem positiva, descontando as agruras que certas pessoas insistem em impor.