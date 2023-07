Horóscopo desta sexta (21); veja previsões para seu signo

Não há explicação científica para o fato de nossa imaginação ter poder de nos elevar aos píncaros da glória ou de nos afundar na miserável ansiedade que profetiza o fim do mundo para daqui a pouco, porque ainda que tenhamos a lógica disponível e todo um cardápio de opções matematicamente calculadas para demonstrar que o fim do mundo não é iminente, quando estamos nesse estado de ânimo nos agarramos exclusivamente às informações que confirmem tudo estar errado.

ÁRIES: Sempre há um jeito para tudo, mas para encontrar o jeito é necessário mudar radicalmente o ponto de vista, para apreciar o cenário com a maior amplitude possível, e se desapegar do que você desejaria que fosse.

VIRGEM: Por mais difícil que tenha se tornado integrar as pessoas para funcionarem em cooperação e solidariedade, continua sendo esse o melhor caminho para a atualidade. Quem conseguir, levará todas as honras e glórias.

LIBRA: A fé não é um esforço para acreditar que tudo vai dar certo, a fé é a certeza inefável que brota do coração, mesmo diante de todas as circunstâncias que, pela lógica, indicariam que estaria tudo perdido. Não está.

CAPRICÓRNIO: A palavra fere, a palavra alivia, é preciso equilibrar a balança, intervindo com firmeza, mas com ternura também, com o intuito de melhorar a qualidade dos relacionamentos, com pessoas conhecidas e desconhecidas.