Oscar Quiroga: confira as previsões do horóscopo desta terça-feira (13/07)

A BUSCA DA VERDADE Data estelar: Vênus e Saturno em quincunce. A busca da verdade e a tentativa de ampliar a percepção e o conhecimento são experiências que enobrecem nossa humanidade, mas ao mesmo tempo nossa humanidade também se ocupa de evitar a verdade e de restringir a percepção e o conhecimento das atuais e futuras gerações, fingindo e exigindo respeito à liberdade de fingir que não haveria nada parecido com verdades universais em que todas as diferenças se resolvem.

TOURO: Para que tudo resulte de acordo às suas expectativas, será necessário articular melhor seus interesses com o das pessoas envolvidas, e ficar ciente de todas as discórdias que se cozinham no ventre do caminho atual.