Veja as previsões deste domingo (9) para seu signo

Se o gênio da lâmpada surgisse diante de ti e te outorgasse a realização mágica de três desejos, é certo que te precipitarias na direção dos anseios clássicos de nossa humanidade, riqueza, poder e beleza eterna, mas, da mesma forma com que a inteligência artificial requer que formules perfeitamente tua pergunta para te outorgar a resposta adequada, assim mesmo ocorre com teus desejos, se esses não forem bem formulados, inevitavelmente se transformarão em maldições.

ÁRIES: Seria interessante você encontrar uma maneira de registrar o bem-estar experimentado, porque isso facilitará a comunicação futura com as pessoas de seu interesse. O bem-estar é como o sonho, pode ser esquecido. Melhor não.

TOURO: Use as palavras mais lindas quando falar com as pessoas do seu cotidiano, mas sem que isso pareça forçado, apenas como uma expressão de carinho pela convivência, um gesto de aproximação no meio de um mundo árido.