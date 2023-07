Veja as previsões deste sábado (15) para seu signo

Toma distância das tentações estendidas pelos desejos medíocres e banais, porém, não faças isso por temor às represálias ou para não sentir a corrosão da culpa, mas por aspirar às coisas mais nobres e elevadas que puderes imaginar e que fizerem arder teu coração de vontade de as realizar, e elas preencherem teu tempo



Livra-te da falsa modéstia de afirmares ser apenas uma poeira insignificante no infinito Universo, e te livra também do medo de não conseguir te colocar à altura de tuas elevadas aspirações, tua presença no Universo é uma experiência cósmica completa, em ti há o mais elevado convivendo com o abominável, assim de complexos somos nós, os humanos, porque sintetizamos individual e coletivamente o trabalho criativo do Universo, em constante aperfeiçoamento.

ÁRIES: Querendo passar bons momentos, você precisa escolher a dedo com quem se acompanhar, e se não for possível encontrar ninguém que se aproxime ao perfil desejado, então será melhor que você seja sua boa companhia.

TOURO: Reunir todas as pessoas que você tem em mente seria impossível, porque são de tribos tão diferentes entre si que provavelmente não conseguiriam se comunicar e, pelo contrário, suscitariam bastante conflito.

GÊMEOS: As boas companhias que você precisa agora são as pessoas que sempre colaboram com espírito prático, e que não perdem tempo teorizando opiniões que só servem para ter uma boa conversa, e nada além disso. Melhor não.

CÂNCER: Uma postura flexível diante dos acontecimentos ajudará você a mudar de decisão com rapidez, e isso evitará que você perca tempo e recursos ao continuar apostando que tudo deva ser como combinado desde o início.

LEÃO: Use o discernimento, porque neste momento é fácil tropeçar com fantasias, apostando em que elas são visões claras de um futuro conquistável. Pelo menos não leve a sério o que sua imaginação transmitir neste dia.

VIRGEM: Suas intenções precisam ficar claras, isto é, se você realmente pretende que sejam ouvidas, porque também acontece, de vez em quando, que a alma faz mistério do que pretende, só para ficar observando as pessoas.

LIBRA: Cuide para que a divisão de tarefas seja a mais justa possível, porque é necessário você evitar, que por pura boa vontade, não caiam no seu colo as coisas que outras pessoas poderiam fazer, com muita tranquilidade.

ESCORPIÃO: Fazer com que tudo seja de acordo com seus desejos é uma nobre aspiração, mas como não depende apenas de sua vontade, já que há outras pessoas envolvidas também, nem o céu pode garantir o resultado de tudo.

SAGITÁRIO: A excitação da aventura é o que sua alma prefere, mas em nome de que isso não atente contra os relacionamentos mais próximos, que sua alma precisará depois que a aventura terminar, é preciso fazer tudo em ordem.

CAPRICÓRNIO: De uma forma ou de outra, é necessário sua alma se abrir e compartilhar intimidades, para se esclarecer e colocar as coisas numa perspectiva mais leve e descontraída. Cuide para fazer isso com as pessoas certas.

AQUÁRIO: Cuide dos seus recursos de acordo ao alcance de seu entendimento sobre o que seja necessário ou desejável, porque sair por aí pedindo palpite só vai complicar o panorama e adiar as decisões que precisam acontecer agora.