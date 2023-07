Veja previsões desta quarta (12) para seu signo

Se passas o tempo cuidando do que conquistaste e preservando o bom funcionamento da estrutura existencial que arquitetaste, quando responderás ao chamado de aspirar às coisas mais nobres e elevadas, e te lançar ao futuro com tenacidade, constância e confiança?



Essa existência que construíste é fruto de tua imaginação, um dia foi apenas uma ideia que, com o tempo e teu esforço, foi sendo criada e concretizada, e agora chegou o momento em que, de tão bem montada que está, não te dá margem para te lançar ao futuro respondendo ao chamado de conquistar ideais mais elevados, amplos e auspiciosos.