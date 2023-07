Veja previsões desta quarta (19) para seu signo

Se o culto à individualidade que rege a construção dos relacionamentos sociais modernos vai nos custar o sacrifício da força que decorre dos laços de cooperação, espírito comunitário e colaboração mutua, então valeria a pena destruir a individualidade, mas é justamente a mera ameaça de colocar em perigo a existência da individualidade a que anda tornando mais difícil a aceitação de haver algo errado acontecendo, algo que corrompe a escala de valores ao ponto de não se perceber que quanto mais nos afastamos do espírito comunitário, mais empobrecemos a individualidade que parecemos amar tanto.

A individualidade é sagrada, mas como tudo que é sagrado pode se corromper e agir contra si mesma, quando não serve e facilita a ainda mais sagrada conexão com o que temos todos em comum.

ÁRIES: Irradie seus bons sentimentos aos amigos e aos inimigos também, porque este tipo de irradiação não apenas cura feridas como também produz a necessária lucidez para que não se perca mais tempo com inutilidades banais.

TOURO: As coincidências precisam ser levadas a sério, porque representam a oportunidade de você navegar à vontade nos mistérios da vida, despreocupadamente, como se não houvesse amanhã, a despeito de todos os perrengues.

LEÃO: Arrume sua vida interior, fique à vontade com seus próprios pensamentos, defina o melhor possível seus desejos e suas insatisfações, porque todos os redemoinhos emocionais serão vividos em torno dessas forças.

VIRGEM: A idealização é inevitável, todo ser humano sonha com o que consegue alcançar com sua imaginação. Portanto, há momentos em que, apesar da falta de praticidade, vale a pena se embalar nos braços da imaginação.

LIBRA: Evite fazer comparações com suas experiências passadas na tentativa de entender o que acontece agora, porque o mundo em que estamos vivendo e no que anda se transformando, não tem precedentes, é novinho em folha.

ESCORPIÃO: Chame de intuição, de sensibilidade, o nome não importa, o que importa é sua alma aproveitar a percepção clara de alguns detalhes que abrem a visão do panorama inteiro, e usar ao seu favor esse movimento. Aí sim!

SAGITÁRIO: Sentir-se bem apesar dos perrengues, esse é o melhor sinal de que sua alma se envolve com a vida e não perde tempo estacionando em angústias despropositais. Tudo flui, tudo continua, tudo segue um movimento.

PEIXES: A maior parte do tempo é tomada de banalidades, mas é preciso diminuir as distrações e se focar melhor no que de mais elevado e nobre você possa imaginar, para orientar suas ações e a vida valer muito mais a pena.