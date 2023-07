Veja previsões desta segunda (10) para seu signo

Respira a coragem de voar alto e a força para resistir às tentações dos desejos medíocres e banais, respira para te tornar capaz de aspirar às coisas mais nobres e elevadas, e as aplicar na prática com tenacidade e constância, acolhendo em teu coração, com alegria, o convite que a Vida te faz para que tua presença seja em comunhão com sua glória.



Respira fundo e ao espirar te livra das fragilidades, do medo de teus planos não darem certo, te livra da falsa modéstia atrás da qual te escondes para evitar fazer o que está ao teu alcance, e respira também para atrair a Graça da Vida de todas as vidas, que te dá a força para continuar no caminho que aproxima eternamente ao Divino.