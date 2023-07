Veja previsões desta segunda (17) para seu signo

Por pior que sejam os resultados de te atreveres a apostar nas projeções que fazes do teu futuro, isso será preferível a continuares te apegando a como as coisas eram, ou como elas deveriam ser agora, porque esse apego é inútil e contraproducente, o mundo não voltará a ser o de antes nunca mais, e vale a pena aceitar isso o mais rapidamente possível.



A saudade parece gostosa, mas é enganosa, te seduz com a ideia de que teu lugar de conforto e segurança se encontra alhures, mas numa condição fantasiosa que, se fosse atual e presente, com certeza não te brindaria com esse conforto e segurança que a imaginação produz agora.