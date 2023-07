Veja previsões deste domingo (16) para seu signo

Dentro de nosso estreito espectro de percepção, imaginamos a realidade como uma sucessão de começos, caminhos e fins, mas na verdade tudo isso se resolve numa solução de eterna continuidade, nada começa, nada é caminho, nada termina, tudo continua o tempo inteiro. Os átomos da matéria com que somos feitos já constituíram outros corpos antes do nosso e depois de deixarmos de existir nesta forma específica, os átomos continuarão disponíveis para estruturarem outros corpos.

As ideias que pensamos foram idealizadas por outras pessoas antes de nós e também ao mesmo tempo em que as pensamos, e nada disso significa a destruição de nossa amada individualidade, mas o enriquecimento dela para que nossa percepção se amplie, e porque se amplia, que inclua a cada dia um pouco mais do que é maior do que nós.