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Rio Vermelho ganhará novo hotel com rooftop e cerca de 80 suítes

O empreendimento será instalado na Rua Borges dos Reis, próximo aos restaurantes Pasta em Casa e Manga

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Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05:00

Rio Vermelho ganhará novo hotel com 80 suítes. Crédito: Divulgação

O Rio Vermelho vai ganhar um novo hotel no primeiro semestre de 2027, conforme apurou com exclusividade o Alô Alô Bahia. O empreendimento será instalado na Rua Borges dos Reis, próximo aos restaurantes Pasta em Casa e Manga, em uma das áreas de maior movimentação gastronômica e turística do bairro.

Ainda sem nome definido, o hotel terá cerca de 80 suítes, rooftop e espaço de eventos em um prédio anexo. O projeto contará com a participação do arquiteto Gabriel Magalhães e da designer de interiores Nathalia Velame.

Empreendimento também terá rooftop e espaço de eventos Crédito: Divulgação

Com previsão de inauguração nos primeiros seis meses do próximo ano, o empreendimento ampliará a oferta hoteleira do Rio Vermelho, um dos principais polos turísticos, culturais e gastronômicos de Salvador. Outros detalhes, como o nome do hotel e a data exata de abertura, ainda serão divulgados.

Turismo de luxo

O litoral da Bahia e Salvador estão entre os destinos brasileiros mais procurados por viajantes de alto padrão, segundo o Anuário BLTA 2026, da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA). No levantamento, o litoral baiano aparece com 17% das citações das operadoras especializadas, enquanto Salvador registra 16%.

O ranking é liderado pelo Rio de Janeiro, com 51%, seguido por Foz do Iguaçu (40%), Pantanal (24%) e Maranhão (19%). O estudo, divulgado em agosto, reúne dados de 2025 e contou com a participação de 71 associados da entidade, entre meios de hospedagem e operadoras especializadas em turismo.

Terceiro mandato

João Carlos Salles Crédito: Victor Mota/Ascom Ufba

João Carlos Salles assumiu nesta quinta-feira (3) seu terceiro mandato como reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A cerimônia de transmissão do cargo foi realizada no Salão Nobre da Reitoria, em Salvador, com a passagem do posto por Paulo Miguez, que comandou a instituição entre 2022 e 2026.

Jamile Borges assume como vice-reitora. Salles, que já esteve à frente da Ufba por dois mandatos consecutivos, entre 2014 e 2022, comandará a universidade até 2030. A nova gestão é a primeira da instituição constituída após a mudança na legislação federal que extinguiu o modelo de escolha de reitores por lista tríplice.

Festival de trufas negras

Festival de trufas Crédito: Divulgação

O Lotti Cucina, na Bahia Marina, realiza até segunda-feira (7) a quarta edição do Festival de Trufas Negras. O evento gastronômico conta com a participação do chef italiano Claudio Savitar, especialista no ingrediente, que desenvolveu o menu em parceria com Dani Buzzi, sócio e chef executivo do restaurante. À frente da empresa italiana Savitar, especializada em produtos à base de trufas, Claudio participa da criação de um menu elaborado para explorar diferentes combinações com a trufa negra.

Endereço baiano

Lázaro Ramos e Taís Araújo Crédito: Divulgação

Lázaro Ramos e Taís Araújo estão reformando um apartamento no Edifício Oceania, um dos prédios mais emblemáticos da orla de Salvador. O projeto, assinado pelo arquiteto baiano Sidney Quintela, vai transformar o imóvel em um espaço para temporadas da família na capital baiana. A reforma prevê integração entre sala e cozinha, com ilha central, além de um quarto para receber familiares e amigos. Parte das características originais do apartamento será preservada, incluindo uma janela circular no banheiro. Lázaro tem compartilhado as etapas da obra nas redes sociais em uma série batizada de “Diário de Obras em Salvador”.

Festival dos Vinhos do Alentejo estreia em Salvador

Salvador recebe pela primeira vez o Festival dos Vinhos do Alentejo, nos dias 18 e 19 de setembro, no Palacete Tira-Chapéu. Abrindo o circuito brasileiro de 2026, o evento reunirá entre 10 e 12 produtores portugueses, com programação de degustações, gastronomia, masterclasses e experiências culturais. Os ingressos estão à venda pela Sympla.

Destaque da semana

Clarissa Mathias Crédito: @vozesdelasoficial