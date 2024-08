RODRIGO DANIEL SILVA

Briga entre coordenadores da campanha de Geraldo Júnior vai parar na Justiça

Coordenador da campanha de Geraldo Júnior, o vereador licenciado Henrique Carballal processou o presidente do PV na Bahia, Ivanilson Gomes, que é coordenador do programa de governo do candidato do MDB a prefeito de Salvador.