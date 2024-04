RODRIGO DANIEL SILVA

Enfrentando turbulências, Rui Costa falta a evento pré-eleitoral em Feira

Ministro da Casa Civil não foi ao evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Zé Neto

Não passou despercebida a ausência do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), no evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Zé Neto (PT) a prefeito de Feira de Santana.