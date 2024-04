COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

O que pensa Bruno Reis sobre as recentes pesquisas, segundo os aliados

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), mostrou-se animado com os aliados políticos com os resultados das recentes pesquisas de opinião.

Para os interlocutores, o chefe do Palácio Thomé de Souza afirmou que os números dos levantamentos, que o colocam com cerca de 60% das intenções de voto, são semelhantes aos obtidos nas pesquisas internas.

De acordo com os correligionários, Bruno Reis tem lembrado que, no mesmo período de 2020, ele tinha entre 20% e 30% das intenções de voto e tinha que competir com seis a oito pré-candidatos. Agora, ele enfrenta apenas três adversários e tem mais intenções de voto.

Os aliados afirmam ainda que o prefeito tem avaliado que as críticas sofridas há quase um mês sobre as áreas verdes não foram capazes de afetar sua popularidade. Ressaltam eles que, na sondagem de opinião do AtlasIntel divulgada no final do ano passado, 59% dos eleitores soteropolitanos avaliaram como ótima ou boa a atuação da prefeitura em relação às áreas verdes, de lazer e praias. Foi a área mais bem avaliada da gestão soteropolitana.