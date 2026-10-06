RONALDO JACOBINA

Acervo de Arlete Soares vai ganhar espaço permanente na Rua Chile

ESTE CONTEÚDO É UM OFERECIMENTO DO BLANC HOSPITAL SALVADOR

Ronaldo Jacobina

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:00

Gal Costa e Neguinho do Samba Crédito: Arlete Soares/Divulgação

O acervo da fotógrafa baiana vai ganhar um espaço permanente para sua exposição. A artista e a antropóloga Goli Guerreiro estão às voltas com a organização das obras e a preparação deste importante projeto para a cidade. Batizado de "Sala do Olhar - Acervo Arlete Soares", o novo espaço vai funcionar no edifício Martins Catharino, na Rua Chile.

Nizan, Arlete e Goli Guerreiro Crédito: Divulgação

Arlete, Brown e Nizan

E por falar em Arlete Soares, algumas de suas fotografias estarão expostas no Camarote Brown by Licia Fabio e Zum Brasil no Carnaval de 2027. A escolha da obra de Arlete para decorar as paredes do espaço, foi do publicitário Nizan Guanaes, que este ano assumiu a direção criativa do espaço. Nizan, pra quem não sabe é um dos maiores admiradores e colecionadores da obra da artista baiana. “Brown, Arlete, Bahia, é muito chique esta terra”, diz.

Lila Moraes e Karin Wallensteen Crédito: Divulgação

Dupla missão

A advogada e historiadora Lila Moraes é a nova Cônsul Honorária da Suécia na Bahia. A baiana, natural de Ibicuí, no Sul do estado, assume o cargo em substituição ao titular anterior, o empresário Nilo Coelho Filho. Embora já tenha sido empossada na sede da Embaixada da Suécia, em Brasília - quando recebeu o certificado de posse assinado pelo rei Carl XVI Gustaf - no dia 22 de maio deste ano, somente agora a nova diplomata será oficialmente apresentada à comunidade daquele pais residente no estado da Bahia.O coquetel de apresentação da nova cônsul honorária da Suécia na Bahia está marcado para o próximo dia 15 deste mês, às 19h no restaurante Genaro, no Hotel da Bahia, com a presença da embaixadora da Suécia no Brasil Karin Wallensteen. Vale ressaltar que Lila Moraes é também a consulesa da Suíça no seu estado natal, já que é casada com o empresário suiço Daniel Kunz, cônsul honorário da Suiça na Bahia.

Acústica do Teatro Vila Velha leva a marca Audium Crédito: Divulgação

Som na caixa

O Teatro Vila Velha, que acabou de ser reinaugurado, ganhou um novo projeto de acústica na sala principal e na sala de espetáculos Cabaré dos Novos. Assinado pela Audium, o sistema contempla o condicionamento acústico das salas, com o objetivo de controlar a reverberação e proporcionar maior clareza e inteligibilidade sonora. “Nossa preocupação foi, dentre outras coisas, controle adequado do tempo de reverberação favorece a compreensão da voz dos artistas, reduzindo o esforço vocal durante as apresentações e proporcionando ao público uma experiência sonora mais clara e homogênea”, explica a arquiteta Débora Barretto.

Marco Caria Crédito: Divulgação

Na banca

O chef italiano Marco Caria, à frente do Isola Cucina Italiana, no Rio Vermelho, será jurado do Campeonato de Pizza Artesanal Brasil, marcado para 9 de novembro, na Pizzeria Lutty, na Barra. Promovida pela Accademia Italiana della Pizza, a competição reunirá pizzaiolos de diferentes regiões do país. Especializado na cozinha da Sardenha e na produção artesanal de massas, Marco dividirá a banca com os mestres Gianni Zollo, de Roma, e Salvatore Battiato, da Sicília, além de profissionais da gastronomia e representantes da imprensa de Salvador.

Verão em Sauípe

A Oquei Entretenimento apresenta nesta quarta-feira (7), às 12h, a primeira edição do Sauípe Summer Festival, em almoço exclusivo para convidados no Silva Cozinha, na Rua Chile. O festival acontece de 19 a 21 de novembro, na Costa do Sauípe, reunindo música e cultura no clima do verão baiano. As novidades e os detalhes da programação serão anunciados durante o encontro.

Matheus Viana, Mari Braga, Daniel Braga e Romualdo Lopes Crédito: Nivaldo Filho - Divulgação

Business

Mari Braga, Romualdo Lopes, Daniel Braga e Matheus Viana, que também operam o Camarote Viva Bahia, lançaram na quinta-feira (1º) o Espaço Oceania, com coquetel exclusivo para convidados. Localizado no edifício de mesmo nome, em frente ao Farol da Barra, o novo endereço receberá eventos corporativos, culturais, esportivos e institucionais, além de exposições, lançamentos e experiências de marca. A proposta combina a vista privilegiada e a identidade do imóvel com uma estrutura voltada a empresas, agências, produtoras e instituições.

Rita Assemany e Andréia Horta Crédito: Divulgação

Mais uma

A segunda temporada de Cidade de Deus: A Luta Não Para, que estreia em novembro, na HBO Max, terá Rita Assemany no elenco. A atriz baiana, que esteve recentemente no ar com a série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente - vencedora do prêmio de Melhor Série de TV no Venice TV Awards 2026 – vai interpretar Antônia e contracenar com Andreia Horta. A direção é do também baiano, Aly Muritiba.

Lomanto Oliveira Crédito: Divulgação

Fasano

O chef baiano Lomanto Oliveira, que comandou a abertura do restaurante do Fasano Salvador, participa da criação do Leggero, nova marca gastronômica do grupo, com estreia prevista para 14 de outubro no Fasano Itaim, em São Paulo. Concebido por Gero Fasano, o cardápio privilegia vegetais, carpaccios e preparos na brasa. Lomanto responde pela direção do menu, enquanto Carolina Marques assume o cotidiano da cozinha.

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