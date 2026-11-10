RONALDO JACOBINA

Artista franco-guadalupense virá a Salvador "cravar" sua obra na parede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

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Ronaldo Jacobina

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:00

Olivier Marboeuf Crédito: Divulgação

O artista franco-guadalupense Olivier Marboeuf desembarca em Salvador nesta quarta-feira (11) para criar uma obra inédita para a exposição Nação Ilê, que marcará a abertura da sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Campo Grande. Intitulada O que o corpo sabe, a criação será realizada diretamente na parede do espaço expositivo e propõe um mapa das insurgências negras pelo mundo, conectando memória, ancestralidade e resistência. O trabalho dialoga com o legado do Ilê Aiyê e sua influência para além da Bahia.

Tiago Sant´Ana, um dos curadores da exposição Crédito: Divulgação

Nação Ilê

Com curadoria de Tiago Sant’Ana, Tiganá Santana e Raquel Barreto, a exposição Nação Ilê vai explorar a influência estética, cultural e política do primeiro bloco afro do Brasil na arte contemporânea. A mostra marcará a inauguração do CCBB Salvador, primeira unidade da instituição no Nordeste, instalada no Palácio da Aclamação. O novo espaço chega à cidade depois de uma programação itinerante que já alcançou mais de 600 mil pessoas, segundo a instituição.

Alvaro Villela Crédito: Autorretrato

Obra de Alvaro Villela Crédito: Alvaro Villela/ Divulgação

Olhares de Salvador

Alvaro Villela está entre os artistas que integram o elenco do Palacete Arte | Trama, 1ª Feira de Arte Contemporânea da Bahia, que acontece de 12 a 15 de novembro, no Palacete Tira-Chapéu. O fotógrafo vai apresentar três obras em preto e branco da série Uma certa Salvador. As imagens Portal (2011), Sonho (2013) e Estação Boa Viagem (2024) revelam uma cidade que transita entre o documental e o poético, explorando as relações entre pessoas, paisagens e arquitetura.

Pablo Rodrigues, Victor Luchesi e Pedro Meireles Crédito: Divulgação

Brasa Trio

Três chefs experientes estão por trás do Sobrado Braseiro, novo restaurante de carnes que será inaugurado em dezembro, na Barra. Victor Luchesi, Pablo Rodrigues e Pedro Meireles se conheceram no baiano Manga e decidiram unir suas experiências numa casa que tem a brasa como protagonista. Juntos, eles carregam experiências em cozinhas de Milão, São Paulo, e Nova York. A proposta do trio é combinar técnica e criatividade em uma experiência que valoriza a boa comida brasileira e a informalidade à mesa.

De tirar o chapéu!

A segunda edição do Réveillon de Tirar o Chapéu, está confirmada. Hoje (10), a partir das 18h, a equipe do Palacete Tirachapeu recebe imprensa, influenciadores e outras personalidades para o lançamento oficial do projeto, no rooftop do histórico prédio da Rua Chile. Assim como no ano passado, o branco é a sugestão do dress code.

Cristina Barude Crédito: Ajurimar Sales/Divulgação

Nova direção

Cristina Barude assumiu a direção regional da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom) na Bahia, sucedendo Monique Melo. A posse aconteceu na sede da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), em Salvador, reunindo profissionais e representantes do setor. Presente ao encontro, o presidente nacional da entidade, Fábio Santos, destacou os desafios da comunicação corporativa e da gestão de reputação diante do avanço da inteligência artificial.

Luandino Carvalho Crédito: Divulgação

Fanon em debate

A Casa de Angola na Bahia recebe, no próximo dia 20, às 16h, a leitura dramática de Mãos Paralelas, texto inédito de Frantz Fanon, traduzido por César Sobrinho e dirigido por Marcelo Sousa Brito. O encontro, que terá como anfitrião o adido cultural de Angola, Luandino Carvalho, integra as comemorações dos 30 anos do grupo Espaço Livre de Pesquisa-Ação, da UFBA.

Tiago Lima Crédito: Divulgação

Saberes ancestrais

O sanitarista e pesquisador Tiago Coutinho Cerqueira Lima, lança nesta quarta-feira (11), às 18h30, no Espaço Cultural da Barroquinha, o livro Uma Mesma Raiz, Três “Ilês” e a Pandemia por COVID-19. A obra aborda o papel dos terreiros de Candomblé na construção de redes de solidariedade e cuidado durante a pandemia. O lançamento terá a participação de Mãe Angela Ferreira, do Gantois, e Equede Sinha, da Casa Branca, com mediação da ialorixá Nitorê Akadã, e a entrada gratuita.

Fabricio Bulhões Crédito: Divulgação

Ondas do Forte