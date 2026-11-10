Artista franco-guadalupense virá a Salvador "cravar" sua obra na parede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

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Ronaldo Jacobina
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:00
O artista franco-guadalupense Olivier Marboeuf desembarca em Salvador nesta quarta-feira (11) para criar uma obra inédita para a exposição Nação Ilê, que marcará a abertura da sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Campo Grande. Intitulada O que o corpo sabe, a criação será realizada diretamente na parede do espaço expositivo e propõe um mapa das insurgências negras pelo mundo, conectando memória, ancestralidade e resistência. O trabalho dialoga com o legado do Ilê Aiyê e sua influência para além da Bahia.
Nação Ilê
Com curadoria de Tiago Sant’Ana, Tiganá Santana e Raquel Barreto, a exposição Nação Ilê vai explorar a influência estética, cultural e política do primeiro bloco afro do Brasil na arte contemporânea. A mostra marcará a inauguração do CCBB Salvador, primeira unidade da instituição no Nordeste, instalada no Palácio da Aclamação. O novo espaço chega à cidade depois de uma programação itinerante que já alcançou mais de 600 mil pessoas, segundo a instituição.
Olhares de Salvador
Alvaro Villela está entre os artistas que integram o elenco do Palacete Arte | Trama, 1ª Feira de Arte Contemporânea da Bahia, que acontece de 12 a 15 de novembro, no Palacete Tira-Chapéu. O fotógrafo vai apresentar três obras em preto e branco da série Uma certa Salvador. As imagens Portal (2011), Sonho (2013) e Estação Boa Viagem (2024) revelam uma cidade que transita entre o documental e o poético, explorando as relações entre pessoas, paisagens e arquitetura.
Brasa Trio
Três chefs experientes estão por trás do Sobrado Braseiro, novo restaurante de carnes que será inaugurado em dezembro, na Barra. Victor Luchesi, Pablo Rodrigues e Pedro Meireles se conheceram no baiano Manga e decidiram unir suas experiências numa casa que tem a brasa como protagonista. Juntos, eles carregam experiências em cozinhas de Milão, São Paulo, e Nova York. A proposta do trio é combinar técnica e criatividade em uma experiência que valoriza a boa comida brasileira e a informalidade à mesa.
De tirar o chapéu!
A segunda edição do Réveillon de Tirar o Chapéu, está confirmada. Hoje (10), a partir das 18h, a equipe do Palacete Tirachapeu recebe imprensa, influenciadores e outras personalidades para o lançamento oficial do projeto, no rooftop do histórico prédio da Rua Chile. Assim como no ano passado, o branco é a sugestão do dress code.
Nova direção
Cristina Barude assumiu a direção regional da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom) na Bahia, sucedendo Monique Melo. A posse aconteceu na sede da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), em Salvador, reunindo profissionais e representantes do setor. Presente ao encontro, o presidente nacional da entidade, Fábio Santos, destacou os desafios da comunicação corporativa e da gestão de reputação diante do avanço da inteligência artificial.
Fanon em debate
A Casa de Angola na Bahia recebe, no próximo dia 20, às 16h, a leitura dramática de Mãos Paralelas, texto inédito de Frantz Fanon, traduzido por César Sobrinho e dirigido por Marcelo Sousa Brito. O encontro, que terá como anfitrião o adido cultural de Angola, Luandino Carvalho, integra as comemorações dos 30 anos do grupo Espaço Livre de Pesquisa-Ação, da UFBA.
Saberes ancestrais
O sanitarista e pesquisador Tiago Coutinho Cerqueira Lima, lança nesta quarta-feira (11), às 18h30, no Espaço Cultural da Barroquinha, o livro Uma Mesma Raiz, Três “Ilês” e a Pandemia por COVID-19. A obra aborda o papel dos terreiros de Candomblé na construção de redes de solidariedade e cuidado durante a pandemia. O lançamento terá a participação de Mãe Angela Ferreira, do Gantois, e Equede Sinha, da Casa Branca, com mediação da ialorixá Nitorê Akadã, e a entrada gratuita.
Ondas do Forte
A Praia do Forte recebe, de sexta-feira (13) a domingo (15), a abertura da quarta edição do Tivoli Triple Crown de Surf. A competição, na praia da Catinguiba, reúne profissionais e amadores na disputa pelo título baiano. Entre os favoritos está o ilheense Fabrício Bulhões, que busca o tricampeonato. Patrocinado pelo Tivoli Ecoresort e pela Billabong, o circuito terá sua grande final de 4 a 6 de dezembro.