Artista visual baiano rouba a cena na ArtRio

Ingrid Guimarães e Igor Rodrigues. Crédito: Divulgação

Um dos artistas mais festejados da 13ª edição da ArtRio - Feira de Arte do Rio de Janeiro - que encerrou no último domingo (17), foi o baiano Igor Rodrigues. Natural de Feira de Santana, o jovem de 28 anos estreou em alta na sua primeira exposição solo no stand da Acervo Galeria de Arte. Durante os cinco dias ele teve sua mostra visitada por famosos como Regina Casé, Eduardo Moscovis e Ingrid Guimarães, dentre outros. Os representantes não revelam quem levou pra casa uma obra do artista, mas o rapper Filipe Ret fez questão de posar ao lado da tela da série Me Olhe nos Olhos que adquiriu. A coluna apurou que a atriz Ingrid Guimarães também está negociando uma obra do baiano.

Favela

MV Bill . Crédito: Douglas Jacó - Divulgação

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, vai receber a Expo Favela Innovation Bahia, a maior feira de negócios e empreendedorismo da favela, que acontece pela primeira vez na Bahia. Na programação, palestras e workshops com grandes nomes do empreendedorismo e ativismo social como o escritor, ator e cineasta, MV Bill.

Viva Voz

Carla Akotirene. Crédito: Divulgação

Autora de livros como Ó Pa í, Prezada! e Interseccionalidade, Carla Akotirene é uma das convidadas da 21ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) , que acontece na cidade fluminense de 22 a 26 de novembro. Doutora em Estudos Feministas pela UFBA, a baiana é hoje uma das mais requisitadas intelectuais quando o assunto é feminismo negro, racismo estrutural e equidade de gênero.

Palco

Ícaro Bittencourt. Crédito: Divulgação

O espetáculo teatral Partiste, do dramaturgo Paulo Henrique Alcântara, ganha nova encenação 13 anos depois de sua estreia. A montagem atual, que será apresentada entre os dias 21 e 24 deste mês, no Teatro Martim Gonçalves (Escola de Teatro da UFBA, Canela), é dirigida pelo ator, encenador, professor e mestrando em artes cênicas, Ícaro Bittencourt.

Teatro

Sergio Marone e Juliana Martins. Crédito: Divulgação

E por falar em teatro, a peça Eu Te Amo, texto antológico do cineasta Arnaldo Jabor (1940-2022), chega a Salvador para duas apresentações no Teatro ISBA, nos dias 23 e 24 de setembro. A obra, que já teve versão para o cinema, é encenada pelos atores Juliana Martins e Sergio Marone.

Terraço

O Hotel Fasano Salvador antecipa sua programação de verão e inicia a nova temporada do Rooftop Sessions, na quinta-feira (05/10). E quem abre a programação é a banda Bailinho de Quinta, que foi um enorme sucesso no verão passado. Antes do show, a baladinha ficará a cargo do DJ Nat Valverde.

Em alta

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, está em alta com a cadeia do audiovisual. O setor vai receber, através da Agência Nacional de Cinema (Ancine), cerca de R$ 2 bilhões para a realização de chamadas públicas para cinema e TV.

Brasa

A Bons de Fogo, maior escola de churrasco do Nordeste, vai trazer para Salvador o premiado chef assador Helvecio Maciel para realizar aqui o curso A Gastronomia Com Essência, Afeto e Simplicidade. A proposta, segundo o mestre, é fazer uma imersão na cozinha sensorial com influências do Pantanal e das riquezas da Amazônia. Além do curso, o chef vai oferecer um menu em cinco etapas, com muita brasa, para convidados especiais.

Rock