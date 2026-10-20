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Cantora estadunidense quer voltar a morar na Bahia

ESTE CONTEÚDO É UM OFERECIMENTO DO BLANC HOSPITAL SALVADOR

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:00

Dionne Warwick Crédito: Divulgação 

Aos 85 anos, a cantora norte-americana Dionne Warwick continua alimentando um antigo desejo: voltar a morar em Salvador. Em entrevista à Folha de S. Paulo, às vésperas de iniciar sua turnê de despedida pelo Brasil, a artista reafirmou sua paixão pela Bahia, onde viveu parte dos anos 1990 e construiu amizades com nomes como Gal Costa. A intérprete de I Say a Little Prayer se apresentou em São Paulo e ainda passará pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. Quando diminuir o ritmo dos palcos, pretende dedicar mais tempo à sua marca de perfumes e à empresa de design de interiores. E, quem sabe, realizar o sonho de voltar a viver na capital baiana.

Laços baianos

A relação de Dionne Warwick com a Bahia vai muito além das visitas ocasionais. A cantora norte-americana manteve uma casa de veraneio no estado e, entre os anos 1990 e o início dos anos 2000, dividiu seu tempo entre Salvador e o Rio de Janeiro. Foi também na capital baiana que estreitou os laços com Gal Costa (1945–2022), de quem era amiga desde o final da década de 1970. A proximidade com o Brasil se refletiu ainda em sua música: em 1994, Dionne gravou um álbum dedicado a canções de grandes compositores brasileiros.

Cau Gomez  Crédito: Divulgação 

Nova página

Depois de quase quatro décadas desenhando personagens, histórias e críticas sobre o mundo, o cartunista Cau Gomez decidiu experimentar o outro lado da criação. Estreou como escritor com o livro infantil “A Menina Que Brinca”, lançado no último domingo (18), no Parque da Cidade, em Salvador. A obra aborda a liberdade, a diversidade e o direito das crianças de brincar, independentemente de gênero. Em novembro, Cau levará o livro e suas reflexões para rodas de conversa em duas escolas públicas da Região Metropolitana de Salvador.

João Corte-Real Crédito: Divulgação 

Disputa mundial

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte é o único representante brasileiro entre os 17 concorrentes ao prêmio de melhor resort de praia do mundo no World Travel Awards 2026. Na disputa estão hotéis de destinos como Maldivas, Madagascar, República Dominicana e Polinésia Francesa. O Tivoli chega à competição com dois títulos de melhor resort de praia da América do Sul, conquistados em 2023 e 2025, além do reconhecimento como melhor resort brasileiro no ano passado. A votação segue aberta até 30 de outubro.

Arte sem fronteiras

A Bahia terá presença expressiva na quarta edição da Bienal Black Brazil Art, que começa no dia 7 de novembro, no Recife. Entre os 14 artistas baianos selecionados estão Ana Carolina Vidal, Amelia Serpa, Helen Salomão, Hugo Martins, Rafa Sales, Tina Melo e o Coletivo Vivedoras de Ganho. Com o tema “As Cinco Peles: corpo, território, mundo”, a mostra reúne 125 artistas nacionais e internacionais em uma programação que ocupará o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães e o Cais do Sertão. Criada pela curadora Patrícia Brito, a Bienal valoriza a produção artística negra e suas conexões com diferentes territórios e culturas.

Sitkovetsky Trio Crédito: Daniel Snyder/Divulgação 

Joias musicais

Dois instrumentos que atravessaram séculos de história da música clássica estarão em Salvador no próximo dia 3 de novembro. Um violino Antonio Stradivari, de 347 anos, e um violoncelo Carlo Tononi, de 306, serão tocados pelos músicos do Sitkovetsky Trio, que se apresentam às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Formado por Alexander Sitkovetsky, Isang Enders e Qian Wu, o grupo traz ao público obras de Beethoven, Schumann e Dvořák. O concerto integra uma passagem pelo Brasil que inclui apresentações no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e na Cultura Artística, em São Paulo. Os instrumentos históricos são cedidos por uma instituição londrina especializada na preservação dessas raridades.

Liris Letieres Crédito: Divulgação 

Legado musical

O maestro Letieres Leite, que morreu em 2021, terá sua trajetória apresentada a uma nova geração de baianos durante a Fliquinha, programação infantil da Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA). No dia 7 de novembro, às 16h, será lançado o livro “O menino que era música”, escrito por Liris Letieres e Caroline Feitosa. A homenagem contará com a participação do Rumpilezzinho, projeto de formação musical que mantém vivo o legado do criador da Orkestra Rumpilezz. Uma oportunidade de apresentar às crianças a história de um dos músicos mais inventivos da Bahia e sua contribuição para a valorização dos ritmos afro-baianos.

Magary Lord e Carol Sousa Crédito: Divulgação 

Arte e movimento

A Villa Forma completou 25 anos mostrando que sua relação com Salvador vai muito além das atividades físicas. Instalada em um casarão histórico do século XVIII, no Rio Vermelho, a academia dirigida por Carol Sousa reuniu oito artistas baianos para interpretar, cada um à sua maneira, a história e a identidade do espaço. Arthur Fraga, Elano Passos, Fátima Tosca, Gustavo Maciel, Rafael Dantas, Rebouças, Peu Caldas e a própria Carol Sousa, assinam os trabalhos, que ficarão expostos todo o mês de outubro. A comemoração do aniversário, realizada no último sábado (17), teve ainda uma programação especial de atividades e apresentação de Magary Lord.

Rodrigo Dantas e Graça Valadares  Crédito: Ives Padilha/Divulgação 

Joia

A joalheira Graça Valadares prepara a abertura de uma nova loja no Shopping da Bahia, com projeto inspirado no ambiente que apresentou na CASACOR Bahia 2026, assinado pelo arquiteto Rodrigo Dantas, da SOU Arquitetos. Parte dos elementos da mostra, incluindo pendentes e soluções de iluminação, será aproveitada no novo espaço. A inauguração marca também a volta da relojoaria ao portfólio da marca, que passa a trabalhar com a japonesa Seiko.

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