RONALDO JACOBINA

Chef do palácio do governo francês vem trabalhar em Salvador

Este conteúdo é um oferecimento da Bahiagás

Ronaldo Jacobina

Publicado em 9 de junho de 2026 às 05:00

Chef Guillaume Gomez Crédito: Divulgação

O Salon du Chocolat, que volta a Salvador depois de 14 anos, com uma edição completa, já tem, além de data e local - 10 a 13 de dezembro, no Centro de Convenções – a primeira atração. Trata-se do chef Guillaume Gomez, embaixador da gastronomia francesa que foi durante 30 anos O chef executivo do Palácio do Eliseu, onde preparou refeições para quatro presidentes da França, incluindo o atual, Emmanuel Macron. Guillaume terá papel estratégico e institucional na edição brasileira, reforçando a dimensão diplomática do Salon du Chocolat Brasil no cenário internacional. Dentre as diversas atividades previstas está a estrelada Cozinha Show com renomados chefs e chocolatiers nacionais e internacionais.

Sandra Maciel Crédito: Divulgação

Fim de ciclo

Depois de sete anos como Relações Públicas da Casa Su Misura, Sandra Maciel deixa o posto para seguir novos caminhos. Segundo ela, foram anos de encontros, aprendizados e desafios. “Foi uma jornada especial, de relacionamento com mulheres incríveis que confiaram no meu olhar, na minha experiência e, sobretudo, no meu trabalho de consultoria de moda e estilo”, diz. Para a empresária Rita Barros, a decisão da colaboradora de buscar novos projetos é compreensível. “É natural que, com a expertise que Sandra adquiriu no mercado de moda, ela queira investir num projeto autoral. E nós, da família Su Misura, estaremos sempre aplaudindo suas conquistas”.

Sidney Magal Crédito: Denise Andrade/Divulgação

Bailão do Magal

A celebração dos 60 anos de carreira de Sidney Magal, marcada para 18 de julho, na Concha Acústica do TCA, terá a participação de convidados de diferentes gerações e estilos da música brasileira. Carlinhos Brown, Zeca Baleiro, Sandra de Sá e Gilmelândia subirão ao palco com o artista, que escolheu Salvador para iniciar as comemorações. Inédito em Salvador, o Baile do Magal terá registro audiovisual em clima de espetáculo festivo, embalado por música, dança e encontros.

Mateus Aleluia Crédito: Tenille Bezerra/Divulgação

Afrobarroco

Depois de mais de duas décadas apresentando o tema em escolas, universidades, centros culturais e palestras musicais, Mateus Aleluia transforma em livro um conceito que vem desenvolvendo para refletir sobre a formação cultural brasileira. Afrobarroco, publicação inédita do artista cachoeirano, será lançada no próximo dia 8 de julho, na Biblioteca Pública dos Barris. Depois da capital, o projeto segue para o Recôncavo baiano, com lançamentos programados em Cachoeira (16/7), São Francisco do Conde (17/7) e Jaguaripe (18/7). Além da circulação, o projeto prevê a distribuição gratuita de exemplares para escolas, bibliotecas e iniciativas culturais da Bahia.

Marco Nanini Crédito: Fernando Young/Divulgação

Palco

Marco Nanini traz para Salvador no final deste mês o espetáculo Fim de Partida, clássico do dramaturgo irlandês Samuel Beckett que reúne um elenco de peso. Ao lado de Guilherme Weber, Helena Ignez e Ary França, Nanini protagoniza a montagem dirigida por Rodrigo Portella, que tem temporada na CAIXA Cultural Salvador nos dias 27 e 28 de junho e de 30 de junho a 4 de julho. Considerada uma das obras-primas do teatro do absurdo, a peça acompanha a relação de dependência e conflito entre dois personagens isolados em um mundo em ruínas. Os ingressos serão vendidos pelo Sympla.

Bel Borba e o Bode Crédito: Divulgação

Bel Bode

Promessa feita, promessa cumprida. Frequentador da cidade-sede do bode, no sertão baiano, Bel Borba vai ganhar o título de cidadão de Uauá durante a celebração de 100 anos de emancipação do munícipio, marcado para julho. Diante de tamanha homenagem, o artista plástico resolveu pagar uma promessa que fez, há mais de 10 anos, aos amigos que tem por lá: fazer uma escultura para presentear os uauaenses. E foi o que fez. Se trancou na metalúrgica onde dá vida a suas peças e criou um bode de ferro que será exposto na praça principal sobre um pedestal de um metro e meio de altura. “Estou muito feliz que prestar essa homenagem ao bode e ao povo de Uauá que sempre me acolheu como um filho da terra. Agora terão Bel e o Bode”, brinca.

Tito Veiga e João Corte-Real Crédito: Divulgação

Dez anos