RONALDO JACOBINA

Chef não quer expandir seus negócios para fora da Bahia

ESTE CONTEÚDO É UM OFERECIMENTO DO BLANC HOSPITAL

Ronaldo Jacobina

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:00

Fabricio Lemos com a mulher Lisiane e a chef Eliana do Grupo Origem Crédito: Divulgação

Fabrício Lemos quer que o público viaje a Salvador para conhecer sua cozinha. Em entrevista à Veja, publicada no último domingo (27), o chef disse que não planeja abrir filiais próprias em São Paulo ou no Rio de Janeiro: prefere concentrar na Bahia os seis restaurantes que comanda com Lisiane Arouca. O casal começou a pesquisar ingredientes e preparos pelo estado antes de abrir o Origem, o primeiro dos seus seis restaurantes, que completa 10 anos em 2026, e serve atualmente um menu de 14 etapas dedicado ao Recôncavo.

Muitos Recôncavos

O Recôncavo Baiano ganha 25 diferentes olhares na exposição “Recôncavo – Um Mundo de Muitos Mundos e Mistérios”, que entra em cartaz nesta quinta-feira (1º), no Shopping Paseo, e segue até 26 de outubro. Realizada pela Caixa Mágica, a mostra reúne fotografias que passeiam pelo azul do Rio Paraguaçu, pela arquitetura das cidades históricas, pelo samba de roda, pela religiosidade, pelas festas e pelo cotidiano de uma região marcada por uma poderosa diversidade cultural. O resultado é um mosaico contemporâneo de imagens, afetos e histórias de um dos territórios mais simbólicos da Bahia.

Laís Odeli e sua obra no Jabu Crédito: Divulgação

Arte no Jabu

O Jabu Restô & Bar ganhou novas cores pelas mãos da artista Laís Odeli, convidada a criar uma pintura permanente em uma das paredes da casa. A obra parte da jabuticaba — fruta brasileira que inspirou o próprio nome do restaurante — e leva para o ambiente o traço marcado pelas cores e detalhes característicos do trabalho da artista. A intervenção integra as comemorações pelos sete anos do Jabu, comandado pelos franceses Aurélien Roche e Thomas Duprat, que mantêm como tradição promover mudanças na casa a cada aniversário. Desta vez, a renovação chega pela arte.

Espetáculo O Rinocerante Crédito: Divulgação

Rinoceronte

Diretamente de Lisboa, o grupo Teatro da Garagem chega a Salvador com “O Rinoceronte”, em duas únicas apresentações, nos dias 2 e 3 de outubro, às 19h, no Museu de Arte da Bahia. Com encenação do diretor português Carlos J. Pessoa, a montagem parte da obra do dramaturgo franco-romeno Eugène Ionesco para revisitar uma fábula sobre comportamento coletivo e transformações sociais. Na trama, uma metamorfose toma conta da cidade e transforma seus habitantes em rinocerontes, numa reflexão sobre adesão em massa, autoritarismo e as tensões políticas da contemporaneidade.

Kenji Cascais Takao, novo comandante do Hotela da Bahia Crédito: Divulgação

Boas vindas

Licia Fabio e Vinicius Figueira recebem convidados nesta quarta-feira (30), ao meio-dia, para um caruru no Genaro por Vini, no Hotel da Bahia by Wish. O encontro encerra as celebrações de setembro dedicadas a Cosme e Damião e também dá as boas-vindas a Kenji Cascais Takao, que assume a gestão do hotel e a atuação regional do Grupo Wish no Nordeste. Tudo isso tendo como cenário o histórico salão do restaurante.

Nanda Lebram Crédito: Divulgação

Tradição

No mesmo dia, Nanda Lebram mantém a tradição e recebe clientes e convidados das 16h às 19h, para o caruru de Cosme e Damião da Bee Home, no Horto Florestal. À mesa, caruru da Dolce Vila, acarajé e abará de Gregório, balas de coco do Sr. Vieira e bolo de Simone Barbosa Cake. O encontro celebra uma das mais afetivas tradições de setembro na Bahia, reunindo fé, gastronomia e confraternização.

GoldKo, marca de chocolates sem açúcar Crédito: Divulgação

Sem açúcar

A GoldKo, marca brasileira de chocolates sem adição de açúcar, prepara sua primeira loja na capital baiana. A unidade ficará no piso L2 do Salvador Shopping e integra o plano de expansão da empresa. A operação funcionará como loja e cafeteria, servindo cafés especiais além dos produtos da marca.

Nando Reis aprovou a comida baiana do chef Bahia Brito Crédito: Tati Freitas/Divulgação

Jailson Brito, souschef do Gero Fasano Crédito: Tati Freitas/Divulgação

Menu de primavera

Depois de celebrar os sabores baianos com o Mesa à Bahia, realizado no último sábado, o Fasano Salvador volta a atenção à nova estação. O Gero apresenta seu Menu de Primavera, assinado pelo chef Bahia Brito, com pescados, frutos do mar, vegetais e ervas em preparações mais leves e frescas. As sugestões estão disponíveis no almoço e no jantar.

Luciana Mastique comanda confraria de mulheres no Silva Crédito: Divulgação

Entre elas

O Silva Cozinha, na Rua Chile, recebe nesta quarta-feira (30) a segunda edição da ConfraDelas na nova casa. Criado por Luciana Mastique para o público feminino, o encontro combina vinhos e gastronomia em uma experiência conduzida pela sommelière Carol Souzah. Para a noite, o chef Ricardo Silva preparou um menu especial que passeia por carpaccio de queijo coalho, tartar de atum, nhoque de aipim com tucupi e carré de cordeiro, entre outros pratos, todos harmonizados com rótulos selecionados para a ocasião. A experiência custa R$ 320 por pessoa e tem vagas limitadas.

Força criativa

Um novo mapeamento da economia criativa em Salvador contabilizou 1.607 estabelecimentos do setor na cidade, com dados referentes a 2023. O estudo, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com a Fundação Itaú, também aponta 115 mil postos de trabalho ligados às atividades criativas. O número dá a dimensão econômica de um campo que costuma ganhar atenção sobretudo por sua produção artística.

Flavia Zulzke é diretora de marketing do Deville Crédito: Divulgação

Arte no lobby

O Deville Prime Salvador investiu cerca de R$ 1,6 milhão na renovação de seu lobby. Assinado pelo escritório baiano GAM Arquitetos, o projeto incorporou obras de artistas e fotógrafos locais, artesanato e objetos ligados à história do estado. A reforma integra o movimento do hotel para ampliar sua presença também entre os hóspedes de lazer.

Caminhão da caravana Verger Crédito: Divulgação

Na estrada